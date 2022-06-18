انت الان تتابع تفاصيل خبر الأعلى للإعلام يناشد المواقع الإلكترونية بتحري الدقة عند نشر الصور المتعلقة بالأخبار حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705275/الأعلى-للإعلام-يناشد-المواقع-الإلكترونية-بتحري-الدقة-عند-نشر-الصور-المتعلقة-بالأخبار

بعد نشر صورة لنائب رئيس مجلس الدولة بالخطأ..

ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المواقع الإلكترونية، تحري الدقة عند نشر الصور المتعلقة ببعض الأخبار، وذلك لعدم وقوعها في أخطاء قد تعرضها للمساءلة من قبل المجلس الأعلى، اصة وأن هناك مواقع قد نشرت بالخطأ صورة للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على بعض الأخبار التي لا تمت له بصلة.

دوت الخليج

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هذه المواقع لتدارك الخطأ وسرعة تصحيحه، إعمالاً بحق الرد الذي كفله القانون.

وكان قد نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية، بمناسبة تسليم دفعة جديدة من التراخيص وشهادات توفيق أوضاع لـ ١٠٠ من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، والصحف، وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.

حضر الاحتفالية الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام، والإعلامي نشأت الديهي والإعلامية رانيا هاشم، أعضاء المجلس، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع الإلكترونية ورؤساء القنوات.

وقدمت الإعلامية ندى رضا، افتتاحية الاحتفالية، مؤكدة أن هذه الاحتفالية والتي تعد الأكبر والأضخم منذ تأسيس المجلس الأعلى، تعكس سعي المجلس الحثيث والمتواصل لتعزيز الحرية لكافة الصحف ووسائل الإعلام، وتوفير جميع الضمانات والإمكانيات التي تساعد في ضبط أداء الممارسة الإعلامية والصحفية، دون إغفال أهمية وضرورة التنظيم المؤسسي للكيانات الإعلامية والصحفية، الذي يصون نبل غاياتها، ويحمي مصالح مقدمي الخدمة ومستقبليها.

من جانبه، رحب الكاتب الصحفي كرم جبر بالحضور، مضيفًا أن الحضور مبهر والابتسامة على الوجوه تؤكد أننا سنشهد مرحلة جديدة وانطلاقه إعلامية مصرية تؤكد ريادته لأن الإعلام المصري مميز على مستوى المنطقة بالكامل، موضحًا أن الإعلام المصري لم يتراجع، بل هو إعلام قوي ومؤثر.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، أتوجه بالتهنئة لمسئولي الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية اليوم لتسلم رخص وشهادات مزاولة النشاط، بعد أن انتهى المجلس من إصدارها، مضيفًا أنه من المقرر أن تستكمل لجان التراخيص بالمجلس، الأحد المقبل، عملها في مراجعة وفحص جميع الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الشأن لإصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والتأكد من اكتمال شروط الإخطارات الخاصة بالصحف الورقية، للبدء في إصدار تراخيص جديدة.

وأوضح أن المجلس يعمل على تسهيل وتيسير كافة إجراءات منح التراخيص لجميع الوسائل الإعلامية، ويصاحب هذه التسهيلات تطبيق الإجراءات التي تحفظ حقوق جميع العاملين في المؤسسات الإعلامية.

الأعلى للإعلام يناشد المواقع الإلكترونية بتحري الدقة عند نشر الصور المتعلقة بالأخبار

وألقى الكاتب الصحفي كرم جبر، الضوء على نشاط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن المجلس أصدر تقريره السنوي الذي اشتمل على 3 عناصر رئيسية وهي التراخيص والشكاوى والاستراتيجية الإعلامية التي يعمل المجلس على تنفيذها.