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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705274/تنبيه-مهم-من-التعليم-لأولياء-الأمور-عند-التقديم-بالمدارس

وجه أشرف سلومة مديرية التربية و التعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، تنبيهات مهما لأولياء الأمور بشأن التقديم بالصفوف الأولى لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023.

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وبحسب خطاب صادر عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ذكر إنه حرصا منا على راحة أولياء الأمور وعدم إهدار المال العام، وتزامنا مع تقديمات الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، ظهر تداول بعض المنتفعين بطاقات صحية غير صادرة من جهة الاختصاص (التأمين الصحى).

مراجعة البطاقات

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه وجب التنبيه على مديري عموم الإدارات متابعة التقديمات بالمدارس وتشكيل لجان من التوجيه المالي والمتابعة لمراجعة هذه البطاقات، مشددة على أنه في حالة وجود هذه البطاقات الغير صادرة من جهة الاختصاص (التأمين الصحى) يتم إحالة المتسبب للمساءلة القانونية.

وشدد مدير تعليم الجيزة على ضرورة أن يتم تنفيذ التعليمات بكل دقة وتحت مسئولية مدير عام الإدارة التعليمية شخصيا.

موعد التقديم بالمدارس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2022، إلكترونيا عبر الرابط التالي :

https://parentreg.emis.gov.eg/

خطوات التقديم بالمدارس

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات التقديم، وذلك من خلال تباع الخطوات التالية :

الدخول على رابط التقديم الالكتروني :

https://parentreg.emis.gov.eg/

انشاء حساب لولى الامر هنا

https://parentreg.emis.gov.eg/newUser.aspx

- انشاء مستخدم لولى الأمر على البوابة

- اضغط على كلمة مستخدم جديد

- يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناته وليس ( بيانات الطفل )

- ملء جميع البيانات لولي الأمر وليس الطفل بدقة

- يراعى عند كتابة الأرقام ، الكتابة باللغة الانجليزية

- الاحتفاظ بكلمة المرور

اختيار المرحلة المراد التقديم بها (رياض أطفال – أولى ابتدائي)

إدخال الرقم القومي

إدخال كلمة المرور

اختر نوعية المدارس (الرسمية - الرسمية لغات)

اضغط على بدء التسجيل.

- تسجيل بيانات الطفل و الأب و الأم

- كتابة العنوان بالتفصيل

- اختيار الإدارة التعليمية ثم اختيار المدرسة

- حفظ الرغبات

- طباعة الاستمارة الالكترونية والاحتفاظ بها