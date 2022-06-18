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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /705272/نشاط-مكثف-للرئيس-السيسي-استقبال-عدد-من-رؤساء-وقادة-الدول-افتتاح-مشروعات-الإنتاج-الحيواني-بالسادات-وتأكيده-على-صلابة-الاقتصاد-المصري-بمؤتمر-بطرسبرج

شهدت الأيام الماضية، نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استقبل عددًا من رؤساء وقادة الدول العربية والأوروبية، بالإضافة لحضور عدة مؤتمرات أهمها المؤتمر المشترك مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، كذلك لقاءه الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، وافتتاحه مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات.

وينشر موقع دوت الخليج، أبرز الأحداث والأنشطة التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة بالجمهورية اليمنية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي الموافق11 يونيو، بقصر الاتحادية، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد العليمي، مرحبًا به في بلده الثاني مصر، مهنئه على توليه مهام منصبه.

وأكد الرئيس السيسي على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، واستعداد مصر لتقديم خبرتها لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية، مشددًا سيادته على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى للأمن القومي المصري، وذلك في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بخصوص عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وسبل تقديم الدعم للجانب اليمني، بما يمكنه من تجاوز الأزمة الراهنة، حيث أكد الرئيس استعداد مصر لتعزيز التأهيل والدعم المقدم لإعداد الكوادر اليمنية في مختلف المجالات، فضلًا عن استمرار الدعم المصري للجهود الدولية للتغلب على الأزمة الإنسانية والمعيشية في اليمن، وكذا تطوير البنية التحتية بها.

الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية جمهورية لاتفيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي الموافق 12 يونيو، وزير خارجية جمهورية لاتفيا أيدجرز رينكيفيتش، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، حيث رحب بزيارة وزير خارجية لاتفيا إلى مصر،مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التنسيق فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه الدول الأفريقية والأوروبية، وفى مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة، كما تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.

الرئيس السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي 12 يونيو مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، أهمها تطورات مشروعات الاستزراع السمكي التابعة لهيئة قناة السويس،وما يتعلق بأعمال تطوير مكونات البنية الاساسية لتلك المشروعات من أحواض ومحطات مياه ومصانع أعلاف وتغليف والتي تهدف إلى إنتاج الأسماك عالية الجودة، وسد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد، فضلًا عن تنمية أراضي منطقة قناة السويس وسيناء وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل للشباب.

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي الموافق 13 يونيو، مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية،والذي يقع على ‏مساحة 1000 فدان بإجمالي 5000 رأس حلاب بطاقة ‏‏150 طن ‏لبن في اليوم، و3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم ‏حي بالدورة ‏الواحدة.

ويأتي المشروع ‏بالتعاون بين الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني ووزارة ‏الزراعة، ويتكون من مزارع لتربية الماشية ومجازر ‏آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، يعمل على ‏توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة.

الرئيس السيسي يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو، السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب السيدة كادري سيمسون المفوضة الأوروبية للطاقة، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وتناول اللقاء مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصةً مع قرب اعتماد وثيقة "أولويات المشاركة المصرية الأوروبية ٢٠٢١-٢٠٢٧"، والتي تحدد مسارات التعاون بين الجانبين خلال السنوات القادمة، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر في قطاع الطاقة بشكل عام، خاصةً الغاز الطبيعي المسال، وذلك في إطار الموارد الغنية والبنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها مصر في هذا الإطار ومحطتي تسييل الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط اللتين يتيحا تصدير الغاز، فضلًا عن التعاون في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة لاستغلال ما تمتلكه مصر من موارد، لاسيما الطاقة الشمسية والرياح.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، حيث تم التوافق خلال اللقاء على استمرار تعزيز التنسيق والتشاور المنتظم بين مصر والإمارات فيما يتعلق بالتعاون العسكري والأمني، وذلك بالتكامل والتناغم مع مسيرة العلاقات الثنائية المتشعبة بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة، على النحو الذي فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يدعم كذلك أواصر التضامن العربي.

الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر الرسمي للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الموافق 16 يونيو، بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الرسمي للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، حيث يناقش البرامج والمبادرات الرئيسية لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والتي تهدف للإسراع في عملية تنويع التجارة الإفريقية وتطبيق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.

وتبحث الاجتماعات عددا من الموضوعات الرئيسية، على رأسها تفعيل إمكانات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، «AfCFTA» في مرحلة ما بعد «كوفيد 19» من خلال الاستفادة من طاقة الشباب، وأيضا اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، كطريق للتحول نحو عالم متغير.

الرئيس السيسي يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ ٢٥ لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة 17 يونيو، عبر الفيديو كونفرانس، في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والعشرين لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، وذلك تحت رعاية الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وأوضح أن مصر نجحت في إطار استراتيجيتها لتعظيم قدراتها الزراعية، في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة، تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 2 مليون فدان، فضلًا عن مشروعات النقل والمواصلات، عبر مد آلاف الكيلومترات عبر الطرق، وتطوير منظومة النقل المصرية، ومشروع القطار السريع الذي سيمثل وسيلة للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مما يعزز ويسهل حركة التجارة الدولية، بالإضافة للمشروعات الصناعية والعديد من المشروعات الأخرى في مجال الطاقة النظيفة التي تدشن في مصر.

الرئيس السيسي يشارك في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر الجمعة الموافق 17 يونيو، عبر الفيديو كونفرانس، في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل ملك البحرين

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 18 يونيو، بمدينة شرم الشيخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية، حيث أكد الرئيس حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.