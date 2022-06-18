نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الاضحى 2022 في مصر وموعد اجازة عيد الاضحى ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الاضحى 2022 في مصر، هو ما يبحث عنه الآلاف من مواطني مصر الذين ينتظرون حلول عيد الاضحى 2022. وهذا اليوم هو من أعظم الشعائر الدينية لدى المسلمين، هذا ولم يعد يفصلنا عن هذا اليوم المبارك سوى أيام معدودة، وحين سيحدث الاقتران على الساعة 04:52 فجر بتوقيت القاهرة بتاريخ يوم الأربعاء التاسع والعشرون من شهر يونيو سيولد هلال ذو الحجة، وهو اليوم الذي تتم فيه رؤية الهلال، على أن يكون موعد عيد الأضحى المبارك بعد عشرة أيام من هذا التاريخ تحديدا، أي أن غرة ذي الحجة ستوافق يوم الخميس 30 من يونيو 2022، أما عيد الاضحى ٢٠٢٢ فسيكون يوم السبت التاسع من شهر يوليو المقبل، بحيث سيقوم المسلمون بنحر الأضاحي والاحتفاء بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، كما سيحصل الموظفين على عطلة، لذلك هناك من يبحث عن موعد اجازة عيد الاضحى.

موعد عيد الاضحى 2022 في مصر

قريبا سيحل موعد عيد الاضحى 2022 في مصر، وهو من أهم أعياد المسلمين التي يحتفون بها مرة في السنة. وللإشارة فإن الشعوب منذ زمن قديم تتخذ تقويم خاص لاحتساب الأيام، ومن خلالها يتم معرفة عيد الاضحى 2022. لكي يتم التحضير لهذا اليوم مسبقا من أجل قضاء وقت جيد في هذا اليوم، ولمعرفة موعد عيد الاضحى المبارك 2022 فنحن نعتمد على التقويم الهجري المبني على احتساب مدة دوران القمر حول الأرض.

عيد الاضحى المبارك 2022

علاوة على ذلك، فإن التقويم الهجري أو ما يعرف بالتقويم الإسلامي الذي يعتمد عليه في معرفة عيد الاضحى ٢٠٢٢. تعتمده العيديد من الدول العربية، مثل مصر والسعودية وغيرها. ومن خلاله ثبت بأن أول يوم من عيد الاضحى المبارك 2022 سيكون في 09-07-2022. وسيحتفي كل المسلمين في العالم بهذا اليوم، كما سيتم منح إجازات في مختلف المؤسسات بالقطاع العام أو الخاص.

موعد اجازة عيد الاضحى

من المقرر أن تمنح اجازة عيد الاضحى 2022 لكل الموظفين في مصر سواء في القطاع العام أو الخاص. وتستمر الإجازة لمدة أربعة أيام ستنطلق بداية من يوم التاسع من يوليو 2022 وتستمر إلى غاية الثاني عشر من شهر يوليو. الموافق للثالث عشر من شهر ذي الحجة 1443، وستكون فرصة لهم من أجل قضاء وقت العيد برفقة الأهل، لأن مناسبة عيد الاضحى ٢٠٢٢ من المناسبات الدينية الهامة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال موعد عيد الاضحى 2022 في مصر، وقد ذكرنا لكم من خلال هذه الأسطر ما توصلت إليه الحسابات الفلكية. وذكرنا لكم موعد عيد الأضحى 2022، كما ذكرنا لكم عدد أيام اجازة الأضحى الرسمية في مصر.