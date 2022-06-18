انت الان تتابع خبر بشرة خيرة..إعانات مالية من بنك ناصر الاجتماعي لهذه الفئات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل بنك ناصر الاجتماعي؛ تقديم الدعم المالي والمساعدات النقدية للحالات المرضية التي لا تستطيع تحمل نفقات العلاج والدواء؛ وذلك بهدف أن تعيش هذه الفئة حياة كريمة؛ و تصرف هذه المساعدات دفعة واحدة أو على دفعات.

كيفية الحصول على المساعدات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي

يجب على الحالات المرضية تقديم المستندات الأتية للحصول على المساعدات من بنك ناصر الاجتماعي:

1 – صورة بطاقة الرقم القومي؛ على أن تكون سارية وليست منتهية.

2- عمل بحث اجتماعي من التضامن الاجتماعي التابع لها محل الإقامة وتقديمه مع المستندات

3- تقرير طبي حديث للحالة المرضية؛ على أن يكون مستخرج من مستشفى حكومي.

4- بحث اجتماعي من التضامن الاجتماعي يتضمن أحقية الحصول على تمويل البنك.

5- مستندات تفيد بالطلاق في حالة الطلاق وشهادة وفاة الزوج للأرملة وشهادة هجر للمهجورة.

هؤلاء الأولى بالدعم المادي والمساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

هناك حالات عديدة أولى بالدعم والمساعدات مثل أسرة المريض والأرملة أو المطلة التي تعول أسرة؛ وأسرة السجون ومهجورة العائل.

كما يستحق اليتيم الدعم والمساعدة وأسرة المعاق والأسرة التي بها فرد يحتاج إلى عمليات جراحية كبيرة؛ بالإضافة إلى الأسر التي بها طلاب جامعيين غير قادرين على سداد الصروفات الدراسية