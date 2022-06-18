عاجل.. الأرصاد تكشف عن طقس الأيام المقبلة وتحذر من وصول الحرارة لـ43 درجة

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم، يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى حالة الطقس خلال الفترة من يوم الأحد 19 يونيو 2022 إلى الجمعة 24 يونيو 2022:

الأحد 19 يونيو 2022

يشهد يوم الأحد 19 يونيو 2022 شبورة مائية خفيفة صباحا فى الفترة من 3 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما يشهد أيضا يوم الأحد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الاثنين 20 يونيو 2022

يشهد يوم الاثنين 20 يونيو 2022 نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 21 يونيو والأربعاء 22 يونيو 2022

يشهد يومى الثلاثاء 21 يونيو والأربعاء 22 يونيو 2022 نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس 23 يونيو 2022

يشهد يوم الخميس 23 يونيو 2022 نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الجمعة 24 يونيو 2022

يسود يوم الجمعة 24 يونيو 2022 نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.