الأوقاف: 100 ندوة حول حرمة الدماء و100 أخرى عن الإيمان وأثره فى حياتنا

وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى تصريحات اليوم السبت، أن الندوات تأتى فى إطار التأكيد على حرمة الدماء التى أمرنا الله تعالى بعدم إراقتها، إذ لم يؤكد ديننا الحنيف على حرمة شيء مثلما أكد على حرمة الدماء، فكل الدماء معصومة.
وقال وزير الأوقاف: "هذا ما أكده نبينا (صلى الله عليه وسلم) فى حجة الوداع، إذ يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، فى شهركم هذا، فى بلدكم هذا، ألا هل بلغت قلنا: نعم، قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب) صحيح البخارى".
وتابع وزير الأوقاف: "فى هذه الأيام المباركة فى العشر الأواخر من ذى القعدة والعشر الأوائل من ذى الحجة، وبما أن الإيمان أحد أهم المؤثرات فى تصرفات الإنسان، فكلما قوى الإيمان بالله واليوم الآخر استقامت حياة الإنسان فعرف للدماء حقها وحرمتها"، مضيفا أن الوزارة قررت تنظيم 100 ندوة أخرى عن موضوع "الإيمان وأثره فى حياتنا" بواقع 4 ندوات خلال هذه الفترة.
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