الأرصاد الجوية : أوروبا تحت قبضة الموجة الحارة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأرصاد إن أوروبا لازالت تحت قبضة موجة شديدة الحرارة، حيث وصلت التسجيلات الواقعية فى محطات الأرصاد الجوية فى إسبانيا إلى 44 درجة، وفى فرنسا 40 درجة. وتعتبر هذه الدرجات تسجيلات قياسية حطمت تاريخ يرجع الى 80 سنه كما تجاوزت درجة حرارة سطح الأرض 50 درجه، وتستمر هذه الموجه خلال الايام القادمة لتشمل أجزاء واسعة من وسط أوروبا، وأشارت الهيئة إلى أن التغيرات المناخية حقيقة غير قابلة للشك.

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