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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /705268/حزب-الشعب-الجمهورى-بقنا-ينعى-العقيد-محمد-جمال-نصار

أعربت أمانة حزب الشعب الجمهورى بمحافظة قنا، بقيادة النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بمحافظة قنا، عن خالص العزاء لمصر وجموع الشعب القنائى في استشهاد العقيد محمد جمال نصارى الدالى وكيل فرع البحث الجنائى بمركز أبوتشت وابن محافظة قنا البار الذى استشهد صباح اليوم في حملة أمنية استهدفت إحدى البؤر الإجرامية بدائرة مركز أبوتشت.

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وأكد النائب الدكتور أحمد عبدالماجد، أمين عام حزب الشعب الجمهورى بقنا، أن أبناء الوطن من المخلصين مازالوا يلبوا نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن، مشيرًا إلى أن استشهاد العقيد محمد جمال وكيل فرع البحث الجنائى بأبوتشت لن يثني وزارة الداخلية عن أداء واجبها، بل يزيدها إصرارًا على استكمال جهودها في تطهير كافة المواقع من العناصر الإجرامية.

حزب الشعب الجمهوري

ودعت أمانة حزب الشعب الجمهورى بمحافظة قنا، المولى عز وجل أن يرحم الشهيد البطل وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الصبر والسلوان.