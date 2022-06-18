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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /705267/هل-تم-خطبتها-ريم-البارودي-تثير-الجدل-بصورة-دبلة

أثارت الفنانة المصرية ريم البارودي جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا وأحدثت ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حول خطوبتها.

تحيا مصر يرصد حالة الجدل المثارة حول ريم البارودي.

حقيقة خطوبة ريم الباوردي

نشرت ريم صورة ليد رجل ودبلة عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» فتوقع الجمهور أنها ارتبطت من جديد بعد الفنان أحمد سعد.

إصابة شقيقة ريم البارودي بكورونا

على الصعيد الآخر، أعلنت الفنانة ريم البارودي إصابة شقيقتها، بفيروس كورونا من خلال حسابها على إنستجرام.

وكتبت "البارودي: الحمد لله على كل شيء، أختي أصيبت بفيروس كورونا.. وعائلتى كلها بقت مخالطة.. في انتظار نتيجة التحاليل يا رب دور خفيف ويعدي بسلام بعد ما العائلة كلها اتطعمت بكل الجرعات.

وأضافت: خلي بالكم الفيروس لسه موجود وبينتشر وربنا يحفظنا جميعًا من أي مكروه.

وكانت قد خطفت الفنانة ريم البارودي أنظار متابعيها في جلسة تصوير جديدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت ريم بإطلالة ساحرة وناعمة، حيث ارتدت توب موف مكشوف البطن وبنطال اورانج، وقصة مميزة، واعتمدت ريم علي المكياج الجذاب وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.

شاركت ريم البارودي في مسلسل "السر"، إخراج محمد حمدي، بطولة، حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، مايا نصري، نور الكاديكي، ألفت عمر .

مسلسل السر

تدور أحداث المسلسل حول محامية لها علاقة برجل أعمال، تكتشف سر خطير بخصوصه، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما، فيحاول السيطرة والقضاء عليها باستخدام السلطة والنفوذ.

بدأت ريم مشوارها الفني من خلال العمل بالإعلانات وهي في الخامسة عشر من عمرها.

عام 1995 شاركت بدور صغير في فيلم "إمرأة هزت عرش مصر" مع الفنانة نادية الجندي وفاروق الفيشاوي ومن اخراج نادر جلال. وفي العام نفسه شاركت في مسرحية "نشنت يا ناصح" من إخراج الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي.

ثم اتجهت للتمثيل بشكل احترافي بعد أن قدمها المخرج المسرحي جلال الشرقاوي في مسرحية "دستور يا سيادنا" عام 2000.

شاركت في مسلسل القرموطي في مهمة رسمية عام 2000 ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق عام 2002 ولكن بدأت صورتها كممثلة تتجلى أكثر عندما شاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة عام 2003.