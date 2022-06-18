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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /705266/مستقبل-وطن-بقنا-ينعى-وكيل-فرع-البحث-الجنائي-بمركز-أبوتشت

نعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا اليوم شهيد الواجب الوطني العقيد "محمد جمال نصار" وكيل فرع البحث الجنائى بمركز أبوتشت أثناء تنفيذ حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بمركز أبوتشت.

دوت الخليج وأعرب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا المحاسب هشام قدوس عن خالص تعازي الحزب قيادات ونواب وأعضاء لأسرة الشهيد داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. حزب مستقبل وطن ومن جانبه قال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا عمرو طارق السباعي أن رجال الشرطة والجيش هما صمام أمان لكل أطياف الشعب ويضحون بأرواحهم من أجل أن تنعم مصر بالاستقرار والأمن والأمان مؤكدا علي قدرتهم في اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء تمام علي البؤر الإجرامية والضرب بيدا من حديد لكل من يحاول المساس بأمن مصر.

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