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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /705262/إصابة-14-شخص-إثر-انقلاب-سيارة-ميكروباص-بالغربية

شهد طريق قرية دمشيت الدولى التابع لدائرة مركز طنطا، حادث مروع حيث أنقلبت سيارة ميكروباص، أسفر عن أصابة 14 شخص جميعهم من الركاب بجروح وكدمات، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص بالطريق الدولى " طنطا- كفرالشيخ"، بالقرب من قرية دمشيت، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية وسيارات الإسعاف، وتبين انقلاب ميكروباص جراء اختلال عجلة القيادة نتيجة السرعة، مانتج عنه إصابة ركابه من بينهم نحو 4 أطفال، ما أدى لتوقف الحركة المرورية.

النيابة العامة

وجرى نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعى، وإزالة أثار الحادث كما تم إعادة تسيير حركة السيارات وتحرر محضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.

مصرع عامل وإصابة زوجته في حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل بالغربية

شهدت قرية الشين التابعة لمركز قطور، مصرع مواطن وإصابة زوجته إثر حادث تصادم أثناء عبورهم مزلقان السكة الحديد بسيارة نصف نقل.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث على مزلقان الشين بمركز قطور، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية لمكان البلاغ، وتبين تصادم قطار طنطا كفر الشيخ بسيارة ربع نقل يستقلها مواطن وزوجته، وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة وإصابة زوجته، تم نقل الجثة والمصابة للمستشفي المركزى بقطور.

النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات