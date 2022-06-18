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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /705260/مريت-بظروف-صعبة-وتهوري-السبب-في-إساءة-فهمي-تصريحات-وائل-عبد-العزيز-في-كلام-الناس

حل الفنان وائل عبد العزيز ضيف على برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة أم سي مصر في حلقة اليوم السبت الموافق 18 من شهر يونيو، والذي صرح به العديد من التصريحات عن أزمته مع شقيقته ياسمين عبد العزيز، وأعماله خلال الفترة المقبلة، ويرصدها دوت الخليج في ذلك التقرير.

تصريحات وائل عبد العزيز في كلام الناس

- فيه حاجات مينفعش تتقال على السوشيال ميديا والمفروض الناس تجتمع مع بعضها وتقعد وتحل المشكلة واللي مليش فيه مدخلش فيه

- التجربة مكنتش ظريف ان الواحد يمر بيها بس اتعلمت منها كتير وبتمنى الأمور تتصافي

- مقدرش أتحكم في زعلها بس مينفعش عشان غلطت مرة يتحكم عليا بالإعدام

- ممكن أكون أساءت في اختيار الألفاظ أو قولتها في لحظة نرفزه

- أنا الخط الدفاعي الأول ليها طول حياتنا ولو احتاجتني في أي وقت هكون موجود

- مشكلتي اني بفضل اشيل كتير في نفسي وبعدها بنفجر

- أما قالولي اختك في الانعاش أخدت عربيتي وكنت في حالة من الهذيان

- بقول لياسمين بحبك ووحشتيني وبهديلك أغنية تعالى أدلعك

- تصريحات بدرية طلبة مش لطيفة وبالنسبالي مش مهمة

- الناس بتحب تكبر المواضيع وتعمل عليها مشكلة وأي اتنين اخوات بيتخانقو عادي

- معنديش صحاب عندي زمايل وعارف العوضي من فترة وكنت بتابعه من كلبش 2 وعجبني شخصيته واتقابلنا في خروجة بالليل وبعديها في فرح

- هعمل أغاني راب قريب.

- تسرعي في نشر منشوراتي هي اللي وصلت الجمهور الإنطباع السيئ عني.. وبقيت أراجع نفسي دلوقتي

شقيق ياسمين عبد العزيز

جدير بالذكر أنه كانت انتشرت أنباء عن اعتزال وائل عبد العزيز للفن الأمر الذي جعله يخرج عن صمته ويكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، موضحا حقيقة الأمر: ““في اخبار طالعه عن اعتزالي الفن .. الاخبار دي غير صحيحة ولما احب اعتزل شيء بحبه هعلنه”.

وكان قد وجه رسالة في ظل أزمته مع شقيقته ياسمين، فقال: “والله أنا ربنا هيكرمني قوي وهنجح قوي وهيعوضني علي كل الاذي ده، وهيعوضني بسنين نجاح كتير بدل الي ضاعت وناس احلي وصافيه وهيوقفلي كل ولاد الحلال وهينصفني وهيبقي معايا زاي ما هو علي طول معايا هو الوحيد الي عالم بالي في قلبي وبحالي”.

واستكمل قائلًا: “يقيني بالله يقيني .. يارب العباد بدل حالي واسعد قلبي وابعد عني من لا يخافك”، وذلك بعد أن أصدر بيانا ردا على شقيقته ياسمين عبد العزيز التي أصدرت بيان تحذيري.