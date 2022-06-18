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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /705258/تعليم-الدقهلية-تعلن-الاستعداد-للثانوية-العامة

صرح المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021\2022.

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والتي من المقرر انطلاقها، يوم الإثنين المقبل، الموافق 20 يونيو الجاري وتنتهى ف ٢١ يوليو و إجمالى عدد الطلبة المتقدمين للإمتحانات ٤٩ ألفا و٦٨٢ طالبا وطالبة بالثانوية العامة بمدارس المحافظة، منهم ٢٧ ألف و٢٥٢ طالبا وطالبة بالقسم العلمى علوم، و٦٦٣٠ طالبا وطالبة بالقسم علمي رياضة، و١٤ ألفا، و٣٨١ طالبا وطالبة، بالقسم الأدبى و ٤١٩ طالبا وطالبة دبلومة يؤدون الامتحان أمام ١٤٩ لجنة بـ ١٧ إدارة تعليمية.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على انتهاء المديرية من كافة استعدادات لجان الإمتحانات و جاهزية ال ١٤٩ لجنة المنتشرة بمدن وقرى المحافظة التابعة ١٧ إدارة تعليمية، من استمرار أعمال التعقيم والتطهير وتوفير المطهرات، والإضاءة الجيده وإضافة لمتطلبات السلامة المهنية، فضلا عن توفير الجو الهادئ لهم.

رؤساء اللجان والمراقبين

وأضاف عبد الرؤوف، أنه تم الإنتهاء من تجهيز ٣٧ استراحة خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، وتم التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة وتجهيزها بالأثاث ووسائل الراحة اللازمة والخدمات المعاونة، ومراعاة قرب موقعها من لجان الامتحانات.

توفير أجواء آمنه للطلاب

وأكد وكيل الوزارة، على إنهاء الإستعدادات اللازمة لضمان سير الإمتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتكثيف أعمال تعقيم وتطهير مقار اللجان قبل وبعد الامتحانات وتوافر الإنارة الكافية والبديلة حال انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار عبد الرؤوف، إلى أنه تم الاطمئنان على وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية للمتابعة والتنسيق مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل اى عقبات وحل المشكلات فور حدوثها.

توفير طبيب داخل كل لجنة

وأضاف عبد الرؤوف، أنه تم عقد برتوكول تعاون مع وكيل وزارة الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنه امتحانية والتأكيد على التباعد والمسافات البينية الآمنة بين الطلاب داخل اللجان.

تكثيف أعمال النظافة

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومنع تكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال فترة الامتحانات.

تأمين اللجان الامتحانية

ولفت وكيل الوزارة، إلى أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين صناديق أوراق الامتحانات وتأمين اللجان الامتحانية خلال امتحانات الثانوية العامة وذلك لحماية الطلاب، مع عدم السماح لذويهم بالتواجد في حرم اللجان ومنع التجمعات فضلا عن منع محاولات الغش من خارج اللجان.

كما أشار وكيل الوزارة، إلى أنه جرى التنسيق مع رئيس لجنة إدارة الثانويه العامه أسامه الوكيل على توفير كواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للامتحان وتوفير الكمامات والمطهرات على أبواب اللجان، ضمانا لسلامة الطلاب.