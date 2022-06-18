مكافحة التهرب الجمركى تحرر محضر ضبط لمصنع وهمى

جدة - نرمين السيد - حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجارى محضر ضبط جمركى لمصنع وهمى قام باستيراد مشمول عدة بيانات جمركية كمستلزم إنتاج ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.





وأفرج المصنع عن مشمول 38 شهادة جمركية مستوردة كمستلزم إنتاج، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل فتبين أنه مصنع مغلق، فقامت مصلحة الرقابة الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع وإخطار مصلحة الجمارك ووزارة التجارة لأعمال شئونها. وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكى ونانى راشد ومحمد جاب الله ومحمود عابد وعادل عبد الفتاح ووليد والى ومحمد رفاعى وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية، لدراسة المستندات ومواجهة الممثل القانونى للمصنع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع. وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 65 مليون و733 ألف و589 جنيه. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 197 مليون و200 ألف و767 جنيه. قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتهرب جمركى لهذا المصنع. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.

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