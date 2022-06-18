وزيرا الشباب والعدل ومحافظ القليوبية يفتتحون مركز شباب مدينة شبين

جدة - نرمين السيد - افتتح وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، يرافقه وزير العدل المستشار عمر مروان، ومحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، اليوم السبت، مركز شباب مدينة شبين عقب تطويره.





وتضمنت أعمال التطوير قاعة مناسبات بنظام حق الانتفاع B.O.T لمدة 8 سنوات، وملعبا قانونيا لكرة القدم، بالإضافة إلى أعمال التطوير الجارية بحمام السباحة.

وتفقد وزير الشباب والرياضة مركز تدريب الأيتام، المقام تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتى"، ومعرض المنتجات الحرفية والمصنوعات الجلدية، والمركز الرياضى للتوحد؛ حيث قدم أعضاء المركز عروضا فى الكاراتيه، وعرضا آخر بمشاركة أفراد مبادرة "قادرون باختلاف".

وعقب ذلك، شارك وزير الشباب والرياضة ووزير العدل ومحافظ القليوبية فى مباراة كرة قدم استعراضية بمشاركة مجموعة من اللاعبين القدامى والفنانين منهم عبد الحميد بسيونى، وأحمد سمير فرج، ومشير حنفى، ومحمد جوده، والفنان هيثم شاكر، والحكم إبراهيم نور الدين.

وأشاد صبحى بتميز إنشاءات مراكز الشباب بمحافظة القليوبية، وتنوع البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية المقدمة لأبناء المحافظة من النشء والشباب، مشيرا إلى التعاون المثمر مع المحافظة فى دعم قطاعى الشباب والرياضة.

ولفت إلى توجه وزارة الشباب والرياضة نحو الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، والعمل على تطويرها بمشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن، الذى يؤتى ثماره بإقامة مشروعات جديدة فى مراكز الشباب ورفع كفاءة بنيتها التحتية، بما يعود بالنفع على أعضاء تلك المراكز والمترددين عليها، والمساهمة فى توفير دعم مناسب يتم الإنفاق منه على صيانة المنشآت، وتنفيذ الأنشطة المختلفة بجانب دعم الوزارة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.