أمناء الجيزة: تقديم سبل الدعم والمساندة خلال امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة، برئاسة المستشار بدوى علام، استعداده لتقديم كل سبل الدعم والمساندة لمديرية التعليم، بقيادة أشرف سلومة وكيل الوزارة، واستعدادات الإدارات لامتحانات الثانوية العامة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بدوى اليوم مع أشرف سلومة مدير مديرية التعليم بالمحافظة.

وقال سلومة إنه تم الانتهاء من تسليم المدارس المخصصة لرؤساء اللجان، كما تم المرور على جميع مدارس الادارات والتأكد من جاهزيتها وتوافر المراوح والمياه المثلجة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم باللجان، مؤكدا أنه لا توجد أيه مشاكل فيما يتعلق بتجهيز جميع اللجان.

وأعرب سلومة عن شكره لرؤساء مجالس الأمناء على مجهوداتهم، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق بين المديرية والمجلس لمرور رؤساء مجالس الآباء بالمدارس والإدارات؛ للتأكد من تعقيم اللجان ومرروهم على اللجان بصفة يومية لإزالة أى عقبات أمام الطلاب.

وأشار سلومة إلى أنه تم إصدار قرار بالسماح لمديرى المدارس ببيع البطاقات الصحية داخل مدارسهم مقابل 20 جنيها فقط للبطاقة الواحدة؛ منعا لاستغلال أولياء الأمور المتقدمين لإلحاق أبنائهم بالمدارس من جانب المكتبات الخاصة ومحترفى استغلال المواقف.

وحول التحويل بين المدارس، وافق المجلس على قرار مدير مديرية تعليم الجيزة بفتح باب التحويل الكترونيا، اعتبارا من أول يوليو المقبل، وحتى منتصف أغسطس.