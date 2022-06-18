إزالة المنشآت المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر فى الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأزالت المحافظة من خلال حى جنوب الباكيات والهناجر والمحلات والمنشآت المتعارضه بمنطقه كوبرى وإلى المنيب، لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجارى استكمال الأعمال.
يبدأ المحور من الطريق الدائرى جنوبا "منطقة المنيب" وحتى محور تحيا مصر شمالا بطول 14.8 كم بمحافظة الجيزة ويشتمل المشروع على تنفيذ طرق أسفلتية سطحية وبعض الأعمال الصناعية والطرق العلوية لوجود العديد من التقاطعات والمحاور والمناطق السكنية.
ويتقاطع محور الفريق كمال عامر مع عدد من المحاور وهى: الطريق الدائرى "الوراق - المنيب"، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، وكوبرى أعلى شارع فيصل، وكوبرى أعلى شارع الهرم، ومحور تحيا مصر.
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