قنا تنهى استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة بعد غد

جدة - نرمين السيد - أنهت محافظة قنا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، والتى سوف تبدأ بعد غد الإثنين، وتستمر حتى الخميس (21 يوليو).





وقال محافظ قنا أشرف الداودى فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات هذا العام بلغ 16 ألفا و504 طلاب وطالبات، موزعين على 48 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسعة، مؤكدا تجهيز 40 استراحة لإقامة المعلمين المكلفين بمراقبة أعمال الامتحانات، فضلا عن تجهيز كافة اللجان من حيث الإضاءة المناسبة والمراوح ومبردات المياه للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وتم ربطها بغرفتى العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ، للتعامل بشكل فورى مع أى مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحانات لضمان انتظام سيرها.

وأكد تكليف رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال النظافة فى محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن، بهدف تأمين لجان الامتحانات، ومركز توزيع الأسئلة، وخطوط سير سيارات نقل الأسئلة إلى اللجان بالإدارات، والعودة بكراسات الإجابات، بالإضافة إلى مقر كنترول الثانوية العامة بمدينة قنا، كما تم توقيع بروتوكول مع مديرية الصحة لتوفير طبيب فى كل لجنة، ومع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف بالقرب من اللجان، وكذلك مع مديرية التموين لتوفير الخبز ومستلزمات الإعاشة للمعلمين الغتربين المقيمين فى الاستراحات، فضلا عن توقيع بروتوكول مع مديرية الكهرباء لتثبيت التيار الكهربائى مع توفير مصدر بديل للكهرباء تفاديا لانقطاعها فى أى وقت حتى لا تؤثر على انتظام سير الامتحانات.