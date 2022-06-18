محافظ دمياط تتابع التجهيزات النهائية لخطة سير الامتحانات لعام 2022

جدة - نرمين السيد - تابعت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، استعدادات مديرية التربية والتعليم بدمياط لامتحانات الثانوية العامة لعام 2022 التى ستبدأ بعد غد الاثنين والثلاثاء للمواد غير المضافة للمجموع، على أن تنطلق الامتحانات فى المواد الأساسية من الأحد 26 يونيو وتنتهى الخميس 21 يوليو المقبل، وسيؤديها 12217 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بالمحافظة.





وأكدت محافظ دمياط، اليوم السبت، على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات الأمنية والمديريات المعنية من أجل إنجاح العملية الامتحانية وفقا للخطة الموضوعة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمحافظة.

وقد وجهت المحافظ بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى حرصا على أبنائنا الطلاب والمعلمين.

بدوره، أكد مدير مديرية التربية والتعليم، الدكتور خالد خلف، الانتهاء من كافة الاستعدادات بتجهيز وتطهير 41 لجنة عامة فى 10 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، وتضم كل لجنة فرعية 16 طالبا بحسب المساحة مع الحفاظ على مسافة كافية بين الطلاب، بالإضافة إلى تركيب بوابات التعقيم أمام كل لجنة وتوفير كاشف حرارى.

كما لفت إلى انتهاء مركز التطوير التكنولوجى من مراجعة الناحية الفنية لتشغيل الكاميرات داخل اللجان، بالإضافة إلى تجهيز فصلين لعزل أى طالب تظهر عليه أعراض لتوقيع الكشف الطبى، وعليه يتم استكمال امتحانه أو تأجيله، كما تم تجهيز 32 استراحة للرجال والسيدات مجهزة بالكامل لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

وأكد الدكتور خلف أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء الامتحان لتنظيم عملية دخول الطلاب ومنع التزاحم، مع التنسيق بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.