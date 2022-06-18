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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /705264/حزب-مستقبل-وطن-يتكفل-بمصاريف-الأولي-علي-الشهادة-الإعدادية-بالبحيرة--وعلا-بشكرهم-من-كل-قلبي-وأنا-كنت-متأكدة-أن-صوتي-هيوصل-علشان-احنا-في-عهد-السيسي

أعلن حزب مستقبل وطن، بمحافظة البحيرة تكفله بكافة مصروفات الدراسة للطالبة علا الخردلي، والحاصلة على المركز الأول بمحافظة البحيرة فى الشهادة الإعدادية، وهى نجلة عامل نظافة، حيث أكد الحزب بأن فريق من قياداته سيلتقى بالطالبة غدا، وسيؤكد لها توفير كافة الإمكانيات اللازمة لمواصلة تعليمها فى الثانوية العامة وتحقيق حلمها بالإنضمام لكلية الطب.

دوت الخليج وكانت علا قد أكدت بأنها قررت الدخول "تمريض"بعد حصولها على الشهادة الإعدادية، خاصة أن وضع أسرتها المادية لا يسمح بإنضمامها للثانوية العامة، حيث يعمل والدها عامل نظافة، وأنها قررت دخول "تمريض"حتى لا تحمل أسرتها أكثر من طاقتهاـ إلا أنه بعد قرار حزب مستقبل وطن بتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالدراسة سيكون ذلك خطوة فى مواصلة دراستها بالثانوية العامة ومن ثم دخول كلية الطب التى ترغب فيها من أجل أن تصبح دكتورة. ووجهت الطالبة علا الخردلي الشكر لحزب مستقبل وطن، وقياداته، مؤكدة على أنها كانت واثقة من الدعم والمساندة بداية من دعاء المواطنين لها وصولا للتكفل بمصروفات الدراسة خاصة بها حيث أننا بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يسعى دائما من أجل المواطن المصرى. حزب مستقبل وطن يتكفل بمصاريف الأولي علي الشهادة الإعدادية بالبحيرة … وعلا «بشكرهم من كل قلبي وأنا كنت متأكدة أن صوتي هيوصل علشان احنا في عهد السيسي» وأكدت على أن أسرتها توفر لها كل شيئ من أجل مواصلة دراستها ومذاكرتها، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر أكثر من الـ 10ساعات يوميا وسبق أن حصلت على المركز الأول فى الصف الأول الإعدادى، وأيضا الصف الثانى الإعدادى وكانت حريصة أن تحصل على درجات جيدة فى الصف الثالث والحصول على المركز الأول على مدرستها إلا أنه وفقت وحصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة.

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