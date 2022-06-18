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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /705261/تضامن-النواب-تناقش-غدا تعديلات-قانون-العقوبات

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر، و(60) نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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تعديلات قانون العقوبات

كما تناقش اللجنة عدة طلبات إحاطة مقدمة من النواب، جاءت كالتالي:

-طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر بشير معتوق، بشأن منع كبار السن من ركوب القطارات مجاناً.

-طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا فايز كليب، بشأن قصور جهود مكافحة عمالة الأطفال بمحافظة البحيرة وتقديم إجراءات الحماية لهم.

-طلب الإحاطة المقدم من النائبة أماني اميل الشعولي، بشأن توقف المركز الحضري والبيت النوبي عن العمل.

-طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة حنان حسنى يشار، بشأن:

•جهود الدولة في مواجهة أزمة الزيادة السكانية والتعامل والعمل مع تداعياتها.

•وضع برنامج لمكافحة ظاهرة التدخين بين الشباب.

البرلمان يناقش الموافقة علي اتفاق بمبلغ 300000 يورو لتحقيق المساواة بين الجنسين فى جمال النقل الحضرى

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والاشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجان العلاقات الخارجية والنقل والمواصلات، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسني فى جمال النقل الحضرى بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو) الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

ويهدف الاتفاق إلى المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري ، وتعزيز التنقل الأمن للمرأة في مصر، ويعد هذا الهدف هدفاً مشتركاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ۲۰۳۰ واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية حول النوع الاجتماعي وهو يركز على قطاع النقل الحضري من خلال المشروعات المملوكة للهيئة القومية للأنفاق .