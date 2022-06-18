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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /705256/وائل-عبد-العزيز-يكشف-نيته-في-مصالحة-شقيقته-ويؤكد-أنا-الخط-الدفاعي-الأول-ليها-طول-عمرنا

روى الفنان وائل عبد العزيز تفاصيل مشاجرته مع شقيقته ياسمين عبد العزيز والأزمات التي مر بها بسبب منشوراته المتهورة عبر السوشيال ميديا، مؤكدا أنه اتخذ حذره الأن وأصبح يراجع نفسه في كل ما يقوله.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مشاجرة وائل عبد العزيز مع شقيقته ياسمين

وقال وائل عبد العزيز خلال برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة أم بي سي مصر: “فيه حاجات مينفعش تتقال على السوشيال ميديا والمفروض الناس تجتمع مع بعضها وتقعد وتحل المشكلة واللي مليش فيه مدخلش فيه، الانسان أما يحب حد أوي الخوف نفسه على الشخص ممكن يغلطه زي الدبة اللي قتلت صحبها، وحل المشكلة الوحيد ان الواحد ميردش”.

وائل عبد العزيز: بتمنى الأمور تتصافي

وتابع وائل عبد العزيز حديثه، مؤكدا: “التجربة مكنتش ظريفة ان الواحد يمر بيها بس أنا اتعلمت منها كتير وبتمنى الأمور تتصافي، وأنا مقدرش أتحكم في زعلها.. بس مينفعش عشان غلطت مرة يتحكم عليا بالإعدام، ممكن أكون أساءت في اختيار الألفاظ أو قولتها في لحظة نرفزه”.

وائل عبد العزيز ييكشف حقيقة صداقتهم مع أحمد العوضي

وكشف وائل عبد العزيز قصة تعارفه بأحمد العوضي زوج شقيقته، اذ قال: “معنديش صحاب عندي زمايل وعارف العوضي من فترة وكنت بتابعه من كلبش 2 وعجبني شخصيته واتقابلنا في خروجة بالليل وبعديها في فرح، وبعد زواجه من ياسمين بقينا أكتر من صحاب وهو مش بيتدخل في اللي بيني وبين أختي".

وعن سبب تصريحات الجمهور عنه وعن اضطهاده الدائم لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فقال: “الناس بتحب تكبر المواضيع وتعمل عليها مشكلة وأي اتنين اخوات بيتخانقو عادي”.

رسالة وائل عبد العزيز لشقيقته ياسمين

ووجه وائل عبد العزيز في نهاية حديثه رسالة اعتذار لشقيقته ياسمين، قال فيها: “بحبك ووحشتيني وسيف وياسمين وحشوني وربنا يخليكي لينا وربنا يشفيكي ويبعد عنك أي شر، وتنجحي وتبقي قد الدنيا عشان انتي عندي قد الدنيا وأهديلك أغنية تعالى أدلعك”.

حقيقة اعتزال شقيق ياسمين عبد العزيز الفن

جدير بالذكر أنه كانت انتشرت أنباء عن اعتزال وائل عبد العزيز للفن الأمر الذي جعله يخرج عن صمته ويكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، موضحا حقيقة الأمر: ““في اخبار طالعه عن اعتزالي الفن .. الاخبار دي غير صحيحة ولما احب اعتزل شيء بحبه هعلنه”.