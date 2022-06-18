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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /705255/قتلها-بحجة-الشرف-أب-ينهي-حياة-ابنته-القاصر-بالدقهلية

تخلص أب من نجلته القاصر خنقا بقرية كفر الحصة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية وذلك بعد شكه في سلوكها، حيث كان تحت تأثير المخدرات.

دوت الخليج

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز نبرو من أهالي قرية كفر الحصة بقيام شخص بالتخلص من نجلته خنقا داخل مسكنهما بالقرية.

الانتقال والفحص

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة بالفحص تبين وجود جثة مسجاة على الأرض لطفلة تدعي"شمس" 14عام، وجرى نقلها الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

أهالي القرية

وأكد عدد من الأهالي في تحقيقات الشرطة أن الأب يدعي"س" 50عام، قام بالتعدي على نجلته بالضرب و أمسك بقطعة قماش وتخلص منها بعد شكله فى سلوكها فضلا عن إصابته ببعض الهلاوي، نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة "الشابو المخدر".

شاهد عيان

وأضاف أحد شهود الواقعه، أن المتهم متزوج من سيدتين وأولاده قاموا بمقاطعته، إلا أنه كان يعاود الظهور من حين لأخر والتعدي على أولادي من زوجته الأولى معروف بسلوكه المؤذي للجميع، إلا أنه أتى وأمسك بنجلته وقام بخنقها حتى فارقت الحياة.

النيابة العامة

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.