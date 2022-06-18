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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /705249/وائل-عبد-العزيز-يكشف-بدايته-الفنية-ويؤكد-بحاول-حاليا-أنتظم-في-الصلاة

حل الفنان وائل عبد العزيز ضيف على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر والذي بدأت حلقته بالحديث عن بدايته مع الشهرة والوسط الفني.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات وائل عبد العزيز في كلام الناس

وقال وائل عبد العزيز خلال البرنامج متحدثا عن اتجاهه للفن: “درست إعلام في جامعة مفتوحة وبعدها اجهت للجامعة الأمريكة ثم ورشة تمثيل فيها ممثلين كتير منهم منى زكي وأحمد داود وأحمد شاهين وأروة جودة وأمينة خليل وتامر حبيب كنا شلة كبيرة، وبعد كدة أخدت الخطوات للتمثيل بدأتها مع شريف منير اشتغلت حق ميت وبعد كدة كلبش”.

وأكد وائل عبد العزيز أنه يعرض عليه أعمال فنية كل سنة من بينهم كان مسلسل “ابن حلال” مع الفنان محمد رمضان، مؤكدا أنه لم يكن أصدقائه كثيرا ولكن لديه معرفه بالكثير من الوسط الفني.

وائل عبد العزيز: بقيت مقطش الصلاة والشغل عندي مش شغل

واستكمل وائل عبد العزيز حديثه عن العمل، فقال: “الشغل عندي مش شغل، ومعنديش الأنا عالية والشغلانة بتاعتنا كلها احساس والمفروض نعامل الناس باحترام، وصلت لدرجة من التفكير بإن الرجوع والصح اني أرجع لربنا وبقيت مقطعش صلاة”.

وأكد أن السوشيال ميديا أداة تعبيرية ومؤذية جدا وأقرب حاجة للإنسان، ولكن التفكير في ربنا شىء أخر، وأنا أخدت قرار اني مش هبقى فضيله من هنا ورايح”.

شقيق ياسمين عبد العزيز

جدير بالذكر أنه كانت انتشرت أنباء عن اعتزال وائل عبد العزيز للفن الأمر الذي جعله يخرج عن صمته ويكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، موضحا حقيقة الأمر: ““في اخبار طالعه عن اعتزالي الفن .. الاخبار دي غير صحيحة ولما احب اعتزل شيء بحبه هعلنه”.

وكان قد وجه رسالة في ظل أزمته مع شقيقته ياسمين، فقال: “والله أنا ربنا هيكرمني قوي وهنجح قوي وهيعوضني علي كل الاذي ده، وهيعوضني بسنين نجاح كتير بدل الي ضاعت وناس احلي وصافيه وهيوقفلي كل ولاد الحلال وهينصفني وهيبقي معايا زاي ما هو علي طول معايا هو الوحيد الي عالم بالي في قلبي وبحالي”.

واستكمل قائلًا: “يقيني بالله يقيني .. يارب العباد بدل حالي واسعد قلبي وابعد عني من لا يخافك”، وذلك بعد أن أصدر بيانا ردا على شقيقته ياسمين عبد العزيز التي أصدرت بيان تحذيري.