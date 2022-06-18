رئيس "تنمية الريف المصري": تطوير البنية التحتية كلف الشركة 3.9 مليار جنيه

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /705263/رئيس-تنمية-الريف-المصري-تطوير-البنية-التحتية-كلف-الشركة-39-مليار-جنيه

قال المهندس أ.ح عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري، إنه الشركة تعمل على أن يكون هناك تنمية مستدامة في مجال الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والنشاط الداجني، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بتسويق أكثر من نصف مليون فدان، زرع منهم أكثر من 140 فدان.

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وأضاف "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، أننا نتجه إلى تنمية الثروة الحيوانية من خلال إنشاء منظومة متطورة أساسها العيادات البيطرية، لافتًا إلى أن الشركة تعمل من خلال منهج ودراسة لتنمية الثروة الجيوانية للمزارعية.

وكشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري، أن هناك إقبال كبير من قبل المزارعين على المشاركة في تنمية الثروة الحيوانية وتغيير السلالات. وتابع: نحن شركة لا تهدف إلى الربح ولكن تهدف للتطوير والاوقف وودعم المواطنين، مشيرًا إلى أن الشركة صرفت إلى الآن لتطوير أعمال البنية التحتية حوالي 3.9 مليار جنيه، وهذا سيخلق مجتمع عمراني جديد.

كانت قد شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان، عن إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع مشروعات تنمية الثروة الحيوانية بأراضى المشروع. من جانبه، أصدر اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، قرارًا بدعم الشركة لصغار المزارعين وصغار المستثمرين من مربى الثروة الحيوانية، وذلك بمشاركة "الريف المصرى الجديد" مع المنتفعين بالأراضى بنسبة 50% من تكاليف وقيمة رءوس الأغنام والماشية بمختلف أنواعها، بمشروعات المتنفعين وفقًا لحجم الجدية.

رئيس "تنمية الريف المصري": الشركة صرف 3.9 مليار جنيه لتطوير أعمال البنية التحتية

وأكد عبد الوهاب حرص الشركة على دعم وتشجيع الاستثمارات فى كافة المجالات الزراعية والصناعية والخدمية بالمشروع، لافتاً إلى أن "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" قد أطلقت بالفعل عدداً من المبادرات الداعمة لجهود صغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضى مشروع ال 1.5 مليون فدان، على مدار الشهور الماضية، يأتى فى مقدمتها تقديم العديد من التيسيرات للشباب ولصغار المزارعين ولجموع المستثمرين فى أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتوفير قروض ميسرة للمنتفعين بأراضيها من خلال بروتوكولات تعاون وقعتها مع عدد من البنوك الوطنية، وكذا توفير الأسمدة والتقاوى، فضلاً عن اللقاحات السيادية لمربى الثروة الحيوانية بالمشروع، بافضل جودة وبأسعار رمزية تدعمها الشركة، بالإضافة إلى سلسلة التيسيرات التى أقرتها "الريف المصرى الجديد" فى أنظمة التقسيط والسداد على مدار العام الماضى.