انت الان تتابع خبر اتفرج .. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالأسم ورقم الجلوس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد وزارة التربية والتعليم لأعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022؛ وذلك فور الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب؛ والتحقق من درجات الطلاب قبل إطلاقها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

كيفية الأستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية فور أعلانها

على الطالب أو الطالبة اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية والتي تتمثل في:

1- الدخول على موقع وازرة التربية والتعليم واختيار بوابة التعليم الفني 2022

2- ثم اختيار نتيجة الدبلومات؛ وبعدها الضغط على زر الاستفسار عن النتيجة.

3- يقوم الطالب بتحديد نوع الدبلوم الخاص به سواء صناعي أو تجاري أو زراعي مع تحديد نظام الدبلوم.

4- وأخيرًأ الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس أو الأسم وستظهر النتيجة بكل تفاصيلها.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2022 في نهاية شهر يونيو الجاري، لتكون متاحة أمام الطلاب بالاسم ورقم الجلوس، حيث تظهر إلكترونيًا أولًا، وتقدم لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022 حوالي 800 ألف طالب وطالبة؛ حيث أجريت الامتحانات في أجواء جيدة دون أي شكاوي.