تعاون بين التعليم و بصيرة للتوعية بالكشف المبكر عن أمراض العيون

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية، بروتوكول تعاون مشترك للكشف على 50 ألف طالب وتوعية المدرسين بكيفية الاكتشاف المبكر لأمراض العيون وطرق الوقاية منها.





,بحسب بيان صحفى، اليوم السبت، وقع البروتوكول الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة، نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ودعاء مبروك، عضو المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والمدير التنفيذى لمؤسسة بصيرة.

يهدف البروتوكول إلى تنظيم سلسلة قوافل متخصصة فى أمراض العيون تجرى مسوحات طبية حول أمراض العيون، والاكتشاف المبكر لها وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة ويستفيد منها 50 ألف من طلاب المدارس فى عدد من المحافظات.

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام فى كلمتها أثناء توقيع البروتوكول أن الوزارة تقوم بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تذليل كافة العقبات أمام أبناءنا من ذوى الإعاقات المختلفة للحصول على حقهم فى تعليم دامج كأحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن استراتيجية العمل التى يتبناها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى حصول الأبناء من ذوى الإعاقات المختلفة على حقهم فى تعليم دامج وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ترتكز على عدد من المحددات منها أن الحد من الإعاقة والإتاحة والدمج التعليمى أحد أهداف استراتيجية مصر 2030.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أن هذا البروتوكول يشمل إجراء مسح طبى شامل على أمراض العيون لـ 50 ألف طالب من طلاب المدارس فى محافظات، أسيوط، والأقصر، وأسوان، والسويس، والوادى الجديد، وذلك من خلال تنظيم قوافل طبية تقدم خدمات توقيع الكشف وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية وعمل النظارات وتسليمها للطلاب المستحقين، كذلك تقديم العلاج الدوائى اللازم وتشخيص وإجراء عمليات العيون كل ذلك بالمجان تماما، كذلك العمل على تحسين وعى المدرسين الاخصائيين، والزائرات الصحيات بالمدارس عن كيفية الاكتشاف والوقاية.

من جانبها أكدت دعاء مبروك على أن رؤية مؤسسة بصيرة تتمحور حول إحداث نقلة نوعية فى حياة ذوى الاحتياجات البصرية من خلال الاكتشاف المبكر للحد من الإعاقة ودعم الدمج الشامل لذوى الاحتياجات البصرية فى مدارس التعليم العام والخاص، واكسابهم المهارات الحياتية بما يجعلهم أفراد مستقلين ومنتجين فى مجتمعهم.

وأضافت أن محفزات بصيرة لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم انطلقت مما توصلت إليه المؤسسة بالدراسة والبحث إلى أنه يمكن تجنب 80% من الأسباب المؤدية للإصابة بالإعاقات البصرية المختلفة من خلال الكشف المبكر والتدخل الطبى المبكر، وأنه ومن خبرات مؤسسة بصيرة من المسوحات السابقة ثبت أن هناك نسبة من 12% الى 15% يحتاجون نظارات ونسبة مماثلة يحتاجون علاج و7 لكل ألف يحتاجون عمليات جراحية بالعيون ويبقى 3 فى الألف يعانون من الإعاقة البصرية فى فصول مدارس التعليم العام مما يؤثر على تحصيلهم العلمى، وهو سبب من أسباب التسرب من التعليم.

وأشارت إلى أن مؤسسة بصيرة ستقوم بتقديم برنامج توعوى مكمل عن تفاصيل كيفية التعامل مع الطلاب داخل الفصل، وإتاحة مصادر ووسائل تعليمية ومعينات التعلم المناسبة لذوى الإعاقة البصرية بغرفة المصادر بالمدرسة التى يوجد بها طالب ذو إعاقة بصرية.