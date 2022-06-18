مرثا محروس لـ دوت الخليج: تأخر لائحة قانون البيانات الشخصية من أجل ضبطها.. والمواطن شريك فى تسريب البيانات

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705250/مرثا-محروس-لـ-تحيا-مصر-تأخر-لائحة-قانون-البيانات-الشخصية-من-أجل-ضبطها-والمواطن-شريك-فى-تسريب-البيانات

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قبل معرفة أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية، لابد من الإشارة إلى أن المواطن عليه دور كبير فى الحفاظ على عدم تسريب بياناته الشخصية لأنه للآسف أحد الأسباب الرئيسية فى تسريب البيانات حيث مشاركاته المستمرة مع طالبى البيانات فى أى وقت وأى مكان دون مراعاة أن يكون ذلك سبيل لاستخدام البيانات فى إطار دعائى أخر .

دوت الخليج

مرثا محروس: تأخر لائحة قانون البيانات الشخصية من أجل ضبطها

وأضافت محروس: هذا أمر يتطلب الوعى بصورة متطورة، وقانون حماية البيانات من القوانين الهامة التى أصدرت فى الفصل التشريعى الأول وكان معد له أن يكون أداة ردع لحماية المواطنين ولكن يبقى دور اللائحة التنفيذية والتى آراها دائما بأنها أهم من القانون ذاته لأنها تحمل فى طياتها آلية تطبيق القانون ذاته، وبالتالى لابد أن تطبخ هذه اللائحة بوقت كافة حتى تخرج للمجتمع محققه الهدف المنشود من القانون وهو حماية البيانات ومنع أى محاولات للتسريب بما فيها تحقيق الوعى وردع المؤسسات.

دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني

هذا و حلت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيفا على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها مع رموز العمل البرلمانى والسياسي خلال الفترة الأخيرة مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى مع الأحزاب والقوى السياسية.

اللقاء أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، حيث تطرقت النائبة مرثا محروس لرؤيتها بشأن دعوة الحوار الوطنى وتعاملها مع الدعوة من منطلق كونها مواطنة ونائبة فى ذات الوقت، بجانب استعراض رؤية حزب حماة الوطن والذى تمثل تحت قبة البرلمان مؤكدة على أن المواطنة هو العنوان الأربز بها، بجانب ملف مسار العائلة المقدمة الذى لا يزال يحتاج الكثير من الجهود.