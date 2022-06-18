توفيق عبد الحميد لـ دوت الخليج: "راجع للفن تاني بمسلسل ومسرحية.. وحالتي الصحية في تحسن"

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705248/توفيق-عبد-الحميد-لـ-تحيا-مصر-راجع-للفن-تاني-بمسلسل-ومسرحية-وحالتي-الصحية-في-تحسن

كشف الفنان الكبير توفيق عبد الحميد عودته للوسط الفني وجمهوره مرة أخرى بعد اعتذاره للمرة الثانية أثنا عرض مسلسله الرمضاني “يوتيرن” بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أن قراره جاء بسبب أزمته الصحية التي يعاني منها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل عودة توفيق عبد الحميد للفن للمرة الثانية

وأكد توفيق عبد الحميد لـ دوت الخليج بأنه يستعد لمسلسل خلال الفترة المقبلة بعنوان شلة الأروانة بالتعاون مع المخرج الكبير جمال العدل، اذ بدأ الأمر بمكالمه هاتفيه بينهم وأيضا بينه وبين مؤلف العمل بشير الديك، لكن لم يتم التعاقد بشكل رسمي حتى الأن.

توفيق عبد الحميد عن مسلسل شلة الأروانة: “موضوع حلو ومش تقليدي”

وأضاف: “التصوير بعد العيد مباشرة، بشير الديك اسمه مغري لأي فنان ربنا يباركلنا فيه واحد من القاامات الكبيرة في مجال التاليف الدرامي سواء سينما او تلفزيون، ويشرفني اشتغل من كتابته والموضوع حلو وغير تقليدي”.

وتابع توفيق عبد الحميد مصرحا بأنه يحضر أيضا لعمل مسرحي بالتعاون مع نصر عبد المنعم، من المقرر أن يبدأ في البروفات الخاصة بها بعد شهرين من الأن، وأكد انه يشعر بتحسن خلال الفترة الحالية لذا بدأ يعيش حالة من الإذدهار الفني.

توفيق عبد الحميد في يوتيرن

جدير بالذكر أنه عاد الفنان توفيق عبد الحميد للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «يوتيرن» بعد غياب 12 عاماً، من خلال دور طبيب، حيث يقوم بدور والد ريهام حجاج، ويقدم الدور نموذجاً للعلاقة بين الأب وابنته، بجانب كل من الفنانة ريهام حجاج والفناننة صفاء الطوخي وعبير صبري، وعماد رشاد، ونورهان.

وبعدها أعلن الفنان اعتزاله التمثيل نهائيًا، بعد انتهائه من تصوير مسلسل «يوتيرن» وكتب عبر حسابه على فيس بوك: "أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا"، وتابع، "قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام".

وأكد أن ريهام حجاج ليس لها علاقة بهذا القرار، فكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: علاقتى بريهام حجاج طيبة جدًا وهى فعلًا بمثابة ابنتى والموضوع له علاقة بحالتى الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام".