انت الان تتابع تفاصيل خبر بسبب منع صادرات الحبوب.. الاتحاد الأوروبي يتهم موسكو بتعريض العالم لخطر المجاعة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705247/بسبب-منع-صادرات-الحبوب-الاتحاد-الأوروبي-يتهم-موسكو-بتعريض-العالم-لخطر-المجاعة

اتهم جوزيب بوريل المسؤول في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، روسيا، بتعريض العالم لخطر المجاعة على خلفية منعها صادرات الحبوب من أوكرانيا.

دوت الخليج

وقال جوزيب بوريل في مقال نشر له على مدونته الرسمية: «نحن على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة من أجل منع أي تأثير غير مرغوب فيه لعقوبتنا على أمن الغذاء العالمي».

كما أدان «بوريل»، السياسة الروسية حول عسكرة صادرات الحبوب واستخدامها كأداة ابتزاز لكل من يعارض أو ينتقد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

بوريل: روسيا حولت البحر الأسود إلى منطقة حرب

وأضاف المسؤول في الخارجية الأوروبية، بأن روسيا حولت البحر الأسود إلى منطقة حرب، وعملت القوات الروسية على عرقلة شحنات الحبوب والأسمدة التي تأتي من أوكرانيا.

وفى سياق متصل، قال بوريل بأن: «العقوبات التي قام الاتحاد الأوروبي بفرضها على روسيا لا تمنع من تصدير المنتجات الزراعية والبذور ولا من شرائها، وذلك بشرط عدم تتضمن ذلك أشخاص أو كيانات خاضعة للعقوبات فى هذه العمليات».

وحذر المسؤول في الخارجية الأوروبية من الموقف الروسي قائلًا: «من الضروري السماح باستمرار الصادرات الأوكرانية بحرًا، ونعمل بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة».

زيلينسكي يحذر من مجاعة عالمية

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن العالم قد يشهد مجاعة إذا لم تقوم روسيا برفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية.

ويذكر أن تسببت سيطرة القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وحصار ميناء مدينة أوديسا الواقعة في جنوب أوكرانيا، إلى وقف تصدير الحبوب مثل القمح، حيث تعتبر أوكرانيا ثالث مصدر عالمي قبل بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا .

ومن ناحية أخرى، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، من تداعيات الأزمة الأوكرانية وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والطاقة .

وفي مقابل ذلك حملت روسيا الدول الأوروبية مسؤلية نقص الأمدادات حول العالم بسب العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الأوربية، بسب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.