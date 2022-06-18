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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705245/سامح-عبد-العزيز-يكشف-حقيقة-اعتذار-ياسمين-صبري-عن-الشادر-استبدلت-لعدم-تناسبها-مع-الشخصية

كشف المخرج سامح عبد العزيز حقيقة اعتذار الفنانة الكبيرة ياسمين صبري عن مسلسل “الشادر”، مؤكدا أنها لم تعتذر بقرار منها وإنما تم استبدالها لعدم تلائم الفنانة مع الدور.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حقيقة اعتذار ياسمين صبري عن مسلسل الشادر

وأكد سامح عبد العزيز في تصريحات صحفية بأنه هو من كان له القرار في استبدالها مشيرا إلى أنها استاء من تصريحات ياسمين صبري عن العمل، وأنه يستمر في تجهيزه الأن ولم يتوقف اذ ينشغل حاليا في البحث عن بديل لها ومن المقرر أن يعلن عن الأبطال خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد انتهت من تحضيرات مسلسل الشادر التي بدأتها قبل شهرين تقريبًا ولكن انتشرت أنباء مفاجئة باعتذارها دون الكشف عن تفاصيل خاصة بالسبب.

تفاصيل مسلسل الشادر

مسلسل “الشادر”، ينتمى للاعمال الدرامية القصيرة والمكونة من 15 حلقة، وكان من المقرر أن تظهر ياسمين صبري بدور فتاة شعبية وتعاقدت عليه بعد انفاصلها عن زوجها رجل الإعمال الشهير أحمد أبو هشيمة مباشرة، ويعد مسلسل “الشادر” من إخراج سامح عبد العزيز ويشارك البطولة بجانب ياسمين صبري، الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت فى بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام.

كما نافست في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية” وشاركها في البطولة مجموعة من النجوم مثل أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب وأيتن عامر وإدوارد وآخرين من النجوم وحقق نجاحا كبيرًا وقتها ثم أعلنت عن العديد من الاعمال الفنية التي من المقرر أن تشارك بها لكن لم يحظى حظها باستكمال تلك الأعمال الفنية.