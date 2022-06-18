جوزي شبعني ضرب وحبسني زى الكلبة.. وأمي قالتلي ملكيش مكان عندي..هاجر بمحكمة الأسرة

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705199/جوزي-شبعني-ضرب-وحبسني-زى-الكلبة-وأمي-قالتلي-ملكيش-مكان-عنديهاجر-بمحكمة-الأسرة

«جوزي عنيد وعصبي وبيضربني على أسباب تافهة في الرايحة والجاية» .. كلمات بسيطة تفوهت بها هاجر صاحبة الـ 30 عام التي ألتقى بها دوت الخليج داخل محكمة الأسرة بزنانيري أثناء رفعها قضية خلع من زوجها بعد 9 سنوات زواج.

الزواج

فتقول هاجر:" لما أتجوزت كان عندي 21 سنة، وبقالي 9 سنين وعندي طفلين، واتجوزت عن حب وليس جواز صالونات، وجوزي يعمل سمكري سيارات، و35 عمره ، وكنت أعيش معه في روض الفرج بجانب أهله وكان جوزي شخصية عنيدة لدرجة إنه لا يقبل رأي آخر غير رأيه هو بس اللى يمشي".

خناق مع زوجها

وتضيف هاجر:" جوزي كان بيتخانق معايا علطول على أسباب تافهة ولا تستدعى الخناق، مرة وأنا حامل كنا في رمضان، قالى قومى جيبى ليمونه، في الوقت ده مكنتش قادرة فعلا أقوم على حالي بسبب تعب الحمل، فرفضت أقوم أجيب، راح ضربني على وشى علشان قولتله جيبها أنت وأنا حامل ولم يراعى حتى حملى، وقتها اشتكيت لولدتى اللى متوقعتش رد فعلها اللى ضربتني أيضا واتصدمت فيها في الحتة دي".

أمي ضربتني

وتستكمل هاجر:" والدتى لما ضربتني هى الأخرى قالتلى فيها ايه لما تقومي تجيبى وأنتى تعبانه ما أنتى حضرتي الأكل كله مجتش على الليمونة تجبيها، اتضايقت فعلا لموقف أمى ولكن عديت الموضوع علشان ولادى، ولكن الخناقات لم تنتهى بينا، كان يتخانق ويمد إيده عليا ويشتمني بدون أسباب حقيقية وكنت لما اشتكي لأهلى كان بيغضبوا عليا".

وتسترسل هاجر قائلة: "أمى ذات نفسها قالتلى متجيش تشتكى من جوزك وتغضبي عندى، معنديش مكان ليكي في بيتى واستحملى في بيتك وعاملى جوزك كويس وهو هيبطل يتخانق معاكي، وبلاش تعاندى زى ما بيعند هو، ولما أمى قالتلى كده استحملت وفضلت صابرة 9 سنين بس الموقف الأخير اللى حصل مقدرتش أسكت عليه".

علقة موت

وتبكى هاجر بدموع منهارة وتقول:" في مرة راح ضربنى علقة موت وحبسنى في الشقة كإنى كلبة هو جايبها واتحبست لمدة 24 ساعة في الشقة، أنا وأولادى وبنتى فضلت تعيط طول اليوم، ولما كلمت والدتى وأخويا مصدقنيش وفضلت كده اخبط على الباب لحد ما فتح الباب وساعتها روحت عملت محضر باللى حصل وعمل تقرير طبي بيثبت كلامى وأخدت ولادى معايا وكلمت أمى، قولتلها لو مش عاوزانى أجى، أنا هروح أى مكان وإن شاء لله اشحت على ولادى علشان ياكلوا، وقتها والدتى قالتلى تعالى".

قسوة زوجها

وتقول هاجر عن قسوة قلب جوزها: "روحت قعدت عند والدتى خمس شهور، ولا سأل عليا ولا على عياله، وساعتها والدتى أصبحت معايا وقالت هو كده بياع، وبعد كده اخويا كلمه علشان نتصالح فرفض، ورفض الطلاق، فروحت واتوجهت لمحكمة الأسرة لرفع فضية خلع عليه وهرفع فضية نفقة كمان علشان أصرف منها على عيالي اللى ملهومش حد".