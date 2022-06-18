انت الان تتابع تفاصيل خبر توريد 226 ألف طن قمح لصوامع وشون بني سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - أعلن الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف أن إجمالى الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" وصلت إلى 226 ألف و961 طناً من الاقماح،بنسبة 99% تقريباً "حتى الآن"من إجمالي المستهدف توريده بنهاية الموسم والمُقدر بنحو 230 ألف طن.

دوت الخليج

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

صرف مستحقات الموردين

ونوه غنيم، عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكافة الشون والصوامع.

منظومة توريد القمح

ومن جهته أوضح وكيل وزارة التموين التموين أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أولاً بأول.

ولفت وكيل وزارة التموين، إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول، مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين والزراعة في المرور على كافة مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، لافتا إلى أن أعمال التوريد بنطاق المحافظة تشهد تزايداً ملحوظا وإقبالاً من قبل الموردين والمزارعين على الصوامع والشون لتوريد المحصول.

مستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألف و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم ، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.