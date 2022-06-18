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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705235/وكالة-فرنسية-ولي-العهد-السعودي-يزور-مصر-والأردن-قبل-توجهه-إلى-تركيا

أفادت وكالة فرانس برس الفرنسية، نقلًا عن مسؤول سعودي، بأنه من المقرر أن يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بزيارة مرتقبة لكل من مصر والأردن قبل أن يتوجه إلى تركيا.

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وأضاف المصدر السعودي بأن الزيارة تتضمن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الإتفاقيات في مجال الاستثمار والطاقة.

زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي لليونان وقبرص

كما أشار دبلوماسي مقيم في الرياض، بأن الجولة تتضمن مصر والأردن، كما سيكون هناك جولة أخرى مرتقبة في نهاية يوليو المقبل، لكل من اليونان وقبرص والجزائر.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور تركيا خلال الأربعاء المقبل.

ووفق ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، فأنه كان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي تركيا فى 25 مايو، لكن بسبب مرض والده الملك سلمان تم تأجيل هذه الزيارة.

أردوغان : تجاوزنا الخلافات مع السعودية

ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قام فى نهاية شهر أبريل الماضي، بزيارة السعودية وخلال هذه الزيارة قال الرئيس التركي ان بلاده تجاوزت الخلافات مع المملكة العربية السعودية.