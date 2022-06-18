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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705257/وزير-الآثار-يتفقد-تطوير-المتحف-اليوناني-الروماني-لتنشيط-حركة-السياحة-بالإسكندرية

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وكان في استقباله اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ للوقوف على الموقف التنفيذي وآخر مستجدات أعمال مشروع ترميمه وتطوير منطقة الخدمات السياحية به، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة للمقصد السياحي المصري، ووضع مدينة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية.

دوت الخليج

وزير السياحة يتفقد المتحف اليوناني الروماني

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد من أعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي برئاسة الدكتور علي عمر، والدكتور محمود مبروك مستشار الوزير لشئون العرض المتحفي، والدكتور أسامة عبد الوارث مدير متحف الطفل ومدير عام الشئون المالية والإدارية بصندوق آثار النوبة ومدير ووكيل متحف آثار النوبة والدكتورة نادية حجاج عضو سيناريو العرض الخاص بالمتحف اليوناني الروماني.

شملت الجولة تفقد الموقع العام للمتحف والواجهات الخارجية، ومبنى المتحف والدور الأرضي والميزانين والدور الأول والمبنى الإداري، بالاضافة إلى تفقد أعمال سيناريو العرض المتحفي ومنطقة خدمات الزائرين.

توفير وتجهيز عيادة طبية للإسعافات الأولية بالمتحف

وخلال الجولة أكد الدكتور خالد العناني ضرورة الاهتمام بمنطقة خدمات الزائرين بالمتحف و توفير وتجهيز عيادة طبية للإسعافات الأولية بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات على مسار الزيارة داخل المتحف لتكون أكثر سهولة ويسر على الزائرين مع تمكينهم من مشاهدة جميع الكنوز الفريدة للمتحف. كما وجه بإجراء بعض التعديلات على سيناريو العرض المتحفي لإثرائه وجعله أكثر جذبًا للزائرين، مؤكدا على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال، وتكثيف الجهود، والعمل على مدار الساعة والالتزام بالتوقيتات المحددة للإنتهاء من جميع أعمال المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد لافتتاح المتحف الذي ينتظره أهالي الاسكندرية، والذي يعتبر عنصر جذب أساسي للسياحة الداخلية والخارجية للمدينة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بتراثها الحضاري وبمدينة الاسكندرية عروس البحر المتوسط، والترويج للمقصد السياحي المصري ومنها منتج السياحة الثقافية حيث تتمتع الاسكندرية بمقومات سياحية متميزة ومتنوعة حيث تم افتتاح العديد من المشروعات السياحية والأثرية بها منها؛ مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمنطقة كوم الشقافة، والمعبد اليهودي "إلياهو هنابي"، وغيرها من المشروعات التي تعمل على الترويج السياحي لها.

ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني واحدا من أهم المشروعات الحالية

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري أن مشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني يعد واحدا من أهم المشروعات التى تعمل الوزارة على الإنتهاء منها خلال الفترة القادمة، بما يعمل على إضافة واحدا من أهم المتاحف لقائمة المتاحف المفتوحة للزيارة بمدينة الإسكندرية وتنشيط حركة السياحة الثقافية بها، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على تراثها الحضاري.

ومن جانبه قال الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أنه تم الإنتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بالمتحف سواء الخاصة بقاعات العرض المتحفي أو المكاتب الإدارية ومكتبة المتحف وغيرها، و جاري الآن العمل على وضع القطع الأثرية بفتارين العرض الخاصة بها وفقا لسيناريو العرض المتحفي المقرر، بالإضافة إلى استكمال أعمال نقل القطع الأثرية كبيرة ومتوسطة الحجم من عدد من المخازن المتحفية منها مارينا وماريا وغيرها، حيث تم البدء في رفع وتنصيب بعضها بأماكنها المقررة لها خارج فتارين العرض نظرا لضخامتها، و من هذه القطع ما يخص بعض الأباطرة الرومان مثل تمثال ماركوس اوريليوس وآخر لسيبتميوس سيفاريوس وتمثال بطليموس العاشر في الرداء المصري ورأس ضخمة لماركوس أنطونيوس من الجرانيت الرمادي وتماثيل لعدد من الفلاسفة، بالإضافة إلى تابوت نادر يحكى اسطورة أدريان من الرخام وتمثال لدقلادينوس من البروفيل الأحمر وتمثال إيزيس فاريا.

توفير كافة سبل الإتاحة والزيارة الميسرة بالمتحف للأشخاص من ذوي الهمم

وأشار الدكتور محمود مبروك إلى أنه جاري العمل على إقامة معبد التمساح والذي كان معروضا بحديقة المتحف، لعرضه داخل قاعات العرض المتحفي، وذلك بعد إجراء كافة أعمال الصيانة والترميم اللازمة لجدرانه، خاصة في ظل تأثرها بمياه الأمطار على مر العصور، كما تم توفير كافة سبل الإتاحة والزيارة الميسرة بالمتحف للأشخاص من ذوي الهمم سواء من توفير مسار زيارة ومقاعد مخصصة لهم وكذلك دورات المياه وغيرها من الخدمات.

ويضم المتحف مكتبة تاريخية كبيرة بها حوالي ٢٥ ألف كتاب من الكتب النادرة، ومراكز لحفظ وترميم الآثار، بحوث العملة، والبحث العلمي، بالإضافة إلى الحديقة المتحفية ومنطقة خدمات الزائرين.

كما أنه من المقرر أن يتم تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف من ميادين وشوارع ومباني، وأعمدة للإضاءة، وتوفير أماكن لانتظار السيارات والحافلات السياحية.