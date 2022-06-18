كاريكاتير دوت الخليج يرصد أجواء مباراة الأهلى والزمالك««مشيها قمة ..لغاية ما نلاقى كورة»  

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705252/كاريكاتير-تحيا-مصر-يرصد-أجواء-مباراة-الأهلى-والزمالكمشيها-قمة-لغاية-ما-نلاقى-كورة

رصد كاريكاتير " دوت الخليج" الأجواء الرياضية التى تحيط بمباراة القمة 124 بين الأهلى الزمالك، والمقرر إقامتها مساء الأحد،حيث إشكاليات كبيرة تواجه المنظومة الرياضية سواء على مستوى المنتخب الوطنى، أو أندية الدورى العام.

دوت الخليج تناول الفنان محمد عبد اللطيف، مسئول الكاريكاتير بموقع دوت الخليج هذه الأجواء بنقاش بين مشجع أهلاوى وأخر زملكاوى وحديث أحدهم للأخر بقوله «مشيها قمة ..لغاية ما نلاقة كورة» فيما تظهر"كرة قدم" فى المشهد وهى «ساقطة» فى القاع من أعلى المكان الذى يدور فيه الحديث بين الطرفين فى إشارة لغياب الأجواء الحقيقية لممارسة كرة القدم فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

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