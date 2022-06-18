انت الان تتابع خبر بالأماكن والشروط..غدًا حجز أراضي الإسكان للأفراد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبدأ غدا الأحد وزارة الإسكان في طرح مرحلة جديدة من أراضي الإسكان للأفراد؛ حيث يتضمن الطرح الجديد ثلاثة أنواع من الأراضي وهي الإسكان المتوسط؛ والمتميز؛ والأكثر تميزًا

ويبلغ عدد الأراضي في الطرح الجديد من وزارة الإسكان للأفراد 3677 قطعة أرض؛ وخصصت الوزارة

أراضي الإسكان المتوسط:

يبلغ عدد أراضي الإسكان المتوسط 1760 قطعة بمساحة 209 متر للقطعة الواحدة بسعر يتراوح بين 1400 إلى 1950 جنيها.

وتتواجد هذه القطع بمدن :المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة – أسيوط الجديدة – بني سويف الجديدة.

أراضي الإسكان المتميز:

يبلغ أراضي الإسكان المتميز في الطرح الجديدة 1740 قطعة أرض بمساحات تتراوح ما بين 350 إلى 400 متر للقطعة الواحدة؛ على أن يتراوح سعر المتر بين 1850 إلى 3200 جنيه.

وتتواجد هذه الققه ببمدن :المنيا الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة “غرب أسيوط” – طيبة الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة.

أراضي الإسكان الأكثر تميزًا:

وعدد قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا يبلغ 177 قطعة بمساحات تصل إلى 850 متر للقطعة الواحدة؛ بسعر المتر بين 2500 جنيه وحتى 4000 جنيه.

وتتواجد هذه القطع بمدن :أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة.

شروط الحجز:

وضعت وزارة الإسكان عدد من الشروط الواجب توافرها في الأفراد الذين يرغبون في حجز القطع الجديدة وتتمثل في الأتي:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا ومصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

2- ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي – متميز).

3- قطعة الأرض المخصصة للبيع يتم استخدامها للنشاط السكني فقط. وليس لإقامة مشروع تجاري

4- يحق للأسرة الواحدة حجز أكثر من قطعة أرض ضمن الأراضي الأكثر تميزا.

خطوات الحجز الإلكتروني:

1- يتم استخراج رقم الاستمارة من الموقع المخصص للحجز www.hdb-reservation.com، ويمكن استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكل مدينة والأراضي المطروحة بها.

2- إنشاء حساب للمتقدم عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

3- يتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

4- عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمه القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

5- في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه، بعد انتهاء فترة التسجيل يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

6- ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

7- ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.​