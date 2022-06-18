سفير مصر لدى رام الله يسلم أبو مازن دعوة الرئيس السيسي لمؤتمر Cop27

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 06:29 مساءً - استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، السفير طارق طايل رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في رام الله، حيث قام السفير المصري بتسليم الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس محمود عباس للمشاركة في مؤتمر قمة قادة العالم للتغير المناخي، والمقرر عقدها بشرم الشيخ يوميّ 7 و8 نوفمبر 2022.

سفير مصر لدى رام الله طارق طايل يلتقي الرئيس عباس سفير مصر لدى رام الله طارق طايل يلتقي الرئيس عباس

وقد حمل الرئيس عباس بحسب بيان للخارجية المصرية - السفير المصري تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية، كما رحب بهذه الدعوة الكريمة، مؤكدًا الحرص على تلبيتها. كما أشاد الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها، بما يخدم العلاقات الأخوية المشتركة، وكذلك القضايا العربية.

سفير مصر لدى رام الله طارق طايل يلتقي الرئيس عباس

من جانبه، أكد السفير طايل على الأولوية التي توليها القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، وإنفاذ حل الدولتين القائم على مباديء الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما استعرض طايل الجهود المصرية في عدد من الملفات الرئيسية بما ذلك جهود إحياء عملية السلام، وكذلك الجهود المتعلقة بالتهدئة في الأراضي الفلسطينية. وقد تناول كذلك مع الرئيس الفلسطيني المسائل المتعلقة بالتعاون في عملية إعادة الإعمار بقطاع غزة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون من أهل القطاع.