بحضور 3 وزراء.. محلية النواب تناقش ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 06:28 مساءً - تعقد لجنة الادارة المحلية اجتماعا يوم الخميس المقبل برئاسة النائب احمد السجيني لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء.

و يشارك في الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية و د عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.