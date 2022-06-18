التعليم العالى: خدمات جديدة فى المجمع الطبى بالغربية بتكلفة 225 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار جولة الوزير الميدانية لعدد من المنشآت الصحية، لمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية، والتأكد من توافر القوى البشرية، وجودة الخدمات الطبية والأجهزة والمستلزمات.

تابع الوزير خلال تفقده المستشفى، نسب الإشغال التى بلغت 85%، حيث يبلغ متوسط التردد على قسم الطوارئ 3 آلاف مريض شهريا، بالإضافة إلى ما يقرب من 2000 مواطن يترددون شهريا على المستشفى، ويبلغ إجمالى العمليات الجراحية 3 آلاف عملية، مؤكدا أهمية المستشفى، نظرا لموقعه الجغرافى الذى يخدم عدد كبير من السكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على لوحة تذكارية لشهداء الفرق الطبية من العاملين بالمستشفى، خلال جائحة كورونا، علاوة على استماعه إلى شرح مفصل حول الهيكل الوظيفى لأقسام ووحدات المستشفى، لافتا إلى أن الوزير تفقد أقسام (الباطنة، رعاية القلب، قسطرة القلب، عناية القلب المفتوح، وحدة الغسيل الكلوى، الأطفال وعناية الأطفال، المعامل، المناظير).

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تابع أعمال التطوير بالمستشفى التى تضمنت إدخال خدمات صحية جديدة تشمل (جراحة الوجة والفكين، جراحات القلب المفتوح، مناظير الجهاز الهضمى والقنوات المرارية، القسطرة المخية، ورعاية السكتة الدماغية) بالإضافة إلى استحداث 3 غرف عمليات، وافتتاح 15 سرير رعاية مركزة، حيث بلغت تكلفة أعمال التطوير نحو 225 مليون جنيه.

ونوه عبدالغفار إلى أن الوزير أشاد بجودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحى الذى يخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن من خلال المستشفيات التابعة للهيئة فى جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدد المنتفعين من منظومة التأمين الصحى بمحافظة الغربية يبلغ 2 مليون و700 مواطن.

ولفت إلى أن الوزير تابع معدلات الإنجاز فى أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى، حيث زاد عدد الطوابق إلى 8 بدلا من 7 طوابق، وذلك منذ عام 2019، وبلغ عدد الأسرة 174 سرير، ويجرى حاليا زيادة الطاقة الاستيعابية، لتصل إلى 241 سريرا.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قاعة التدريب العملى بالدور السابع، والتى تم تطويرها واستحداثها منذ ما يقرب من عام، لتدريب الفرق الطبية، وذلك ضمن برنامج الزمالة المصرية، ويبلغ عدد المتدربين 102 متدرب بكافة التخصصات الطبية، وخاصة برامج التدريب على (الإنعاش القلبى الرئوى).

كما يتم توفير برامج لتدريب الصيادلة التابعين لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات المختلفة، إلى جانب البرامج التدريبية الشهرية، لكافة الفرق العاملة بجميع التخصصات الطبية والتمريض، حيث أشاد الوزير بخطة البرامج التدريبية.

وتابع أن الوزير تفقد غرف إقامة المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من مدى رضائهم عن جودة الخدمات الصحية المقدمة، كما تابع سير العمل ضمن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، حيث تم استعجال 3248 قرار علاج على نفقة الدولة ضمن جهود المبادرة، وذلك خلال النصف الأول لسنة 2022، وإجراء 40 عملية زراعة قوقعة شهريا.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطبى العلاجى، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الغربية.