العالمى للفتوى لـ «دوت الخليج»: تدريب المقبلين على الزواج يخلق مجتمع آمن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن تنظيم فعاليات الدورة المجانية لتأهيل المقبلين على الزواج، ضمن الجهود التوعوية والمجتمعية التى يقوم بها المركز منذ سنوات من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية.





وأضاف فى حديثه لـ "دوت الخليج" أن الذى يحاضر فى هذه اللقاءات أساتذة من الأزهر الشريف تراعى الأبعاد الدينية وتحصين الأبناء جرعة تحصينية حتى لا يقعوا فى المشكلات المنتشرة فى المجتمع. وذكر أن الفعاليات تخاطب أسس اختيار شريك الحياة، وعدم المغالاة فى نفقات الزواج وما يترتب عليها من مشكلات بين الزوج والزوجة، ومشكلة صاحب القرار داخل المنزل، مشيرا إلى أن هدف الفعاليات استقرار الأسرة وحل النزعات الأسرية لخلق مجتمع آمن.

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