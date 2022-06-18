الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات ويهنئ الطلاب الأوائل

جدة - نرمين السيد - أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، فى اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسى 2021 / 2022 م.





وأوضح الأزهر - فى بيان اليوم السبت- أن نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد بلغت 45.85 %، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 914 طالبا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 47.59 %، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1538 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 58.66 %، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1398 طالبا وطالبة. وهنأ وكيل الطلاب الناجحين والحاصلين على المراكز الأول فى شهادات القراءات، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدا أن تدريس علوم القرآن الكريم والقراءات يحظى باهتمام كبير فى الأزهر الشريف، حيث يعد علم القراءات من أشرف العلوم الشرعية وأرفعها قدرا؛ لاتصاله بكلام الله -سبحانه وتعالى، وبيانه لوجوه الإعجاز فى آياته، بالإضافة إلى أهميته فى الحفاظ على الأداء اللفظى لكلمات القرآن الكريم من التحريف.

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