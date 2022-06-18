نقابة التمريض تحذر من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة غير المعتمدة

جدة - نرمين السيد - حذرت النقابة العامة للتمريض من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة وغير مصرح لها قبول وتدريس أية مواد متعلقة بالمهنة، مضيفة أن النقابة غير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.





وقالت نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتورة كوثر محمود، اليوم السبت، إنه النقابة تلقت العديد من الشكاوى نتيجة لتعرض المواطنين لحالات نصب من أكاديميات تمريض خاصة وهمية بعد حصولهم على شهادات غير معتمدة وغير موثقة، منوهة إلى أن تلك الكيانات ليس لها قيد بالنقابة وغير معتمدة وغير مصرح لها بالعمل فى هذا المجال.

وطالبت نقيب التمريض الجهات المعنية بضرورة شن حملات تفتيش وتفعيل القانون لضبط هذه الأكاديميات والكيانات الوهمية التى تمنح شهادات التمريض غير المعتمدة، كما طالبت أولياء الأمور بعدم إلحاق أبنائهم بأى معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها من خلال وزارة التعليم العالى.

وحذرت الدكتورة كوثر محمود مديرى المستشفيات الخاصة من الاستعانة بأشخاص غير مؤهلين للعمل تحت مسمى تمريض خاص، وأكدت عليهم الاستعانة بالتمريض المؤهل علميا وعمليا لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، لافتة إلى أن ممارسة مهنة التمريض دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة يعتبر انتحالا لشخصية الممرض ويحاسب عليها قانونيا، مشددة على أن التعامل مع المرضى يجب أن يكون من خلال عناصر مؤهلة ومدربة.

بدوره، قال وكيل أول النقابة العامة للتمريض، عبده عبد العال، إن من ضمن شروط القيد بالنقابة والحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن تكون شهادة التخرج معتمدة سواء كانت تلك المعاهد أو المدارس بنظام 5 سنوات أو المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات، وذلك بشرط اعتمادها من إدارة التعليم الفنى بوزارة الصحة والسكان أو المجلس الأعلى للجامعات حال كان المعاهد تابعة لها.

وأشار إلى أن الأكاديمية أو المعهد يجب أن يحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، الذى يضع شروط محددة لاعتماد تلك المنشآت؛ من بينها مساحة المكان والموقع الجغرافى والإطار الهندسى، وغيرها.