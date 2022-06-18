ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر وألعاب نارية مهربة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وتم ضبط سيارة بدائرة قسم شرطة الخارجة، محملة بـ275 كرتونة، داخلها مستلزمات طبية مختلفة الأنواع، مجهولة المصدر، وغير خالصة الرسوم الجمركية، 5 كراتين داخلها 900 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام. وبمناقشة سائق السيارة، مالكها، أقرا بأن تلك المضبوطات تخص شخصا، مقيما بدائرة مركز شرطة كوم أمبو فى أسوان، وأنه اتفق مع مالك السيارة المشار إليها، على نقل المضبوطات، من مخازن كائنة بدائرة قسم شرطة الخارجة بالوادى الجديد ملك: 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة الخارجة بالوادى الجديد، وذلك لنقل المضبوطات إلى محافظة الجيزة، وتسليمها له. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من مالكى المخازن المتوجهة إليها السيارة بالمضبوطات، وبمواجهتهما أقرا بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين.

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