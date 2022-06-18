الآلاف يشيعون جثمان شهيد الواجب الوطنى فى قنا (صور)

جدة - نرمين السيد - أدى حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء رفعت نصار مساعد وزير الداخلية لمنطقة قنا والبحر الاحمر، صلاة الجنازة على جثمان شهيد الشرطة، العقيد محمد جمال نصار وكيل فرع البحث الجنائى بمركز أبوتشت، عقب صلاة العصر بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، والذى استشهد أثناء مطاردته لبعض الخارجين عن القانون بقرية الرزقة التابعة لمركز أبوتشت.





حضر صلاة الجنازة كل من محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وكل من النائب مصطفى محمود مصطفى، والعمدة مبارك عضوا مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، والنائب عبدالفتاح دنقل عضوا مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات الجيش والشرطة، وعدد كبير من أهالى الشهيد، وأهالى المحافظة بشكل عام.

وعقب الصلاة تقدم نائب المحافظ، ومدير أمن قنا، الجنازة العسكرية للشهيد التى انطلقت من أمام المسجد إلى مقابر الأسرة بمدينة قنا، وردد جموع المواطنين المشاركين فى الجنازة هتافات الشهادة والدعاء للشهيد.

وقدم "عمر " و" أبوسكين " خالص تعازيهم لأسرة الشهيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكدا أن أبناء محافظة قنا يستنكرون تلك الأعمال الإجرامية الخسيسة، وأن جموع الشعب المصرى يساندون الشرطة المصرية والقوات المسلحة ويقفون خلفها فى مواجهة العناصر الإجرامية والإرهابية، وثمن نائب المحافظ الدور البطولى للشهيد وبسالة وشجاعة رجال الشرطة فى التصدى للخارجين عن القانون، والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.