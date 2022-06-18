التعليم العالى: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كافة التخصصات الطبية

وأكد الوزير فى كلمته خلال المؤتمر على أهمية الزيارات الميدانية والتفقد الدورى للمنشآت الصحية بالمحافظات، لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بهدف الارتقاء بصحتهم العامة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كافة التخصصات الطبية، لكل محافظة على حدة، بما يضمن توفير مختلف الخدمات الطبية للمواطنين دون الحاجة للانتقال من محافظة لأخرى.
وأشاد الوزير بمستوى الخدمات الطبية بمنشآت محافظة الغربية، والتى يبلغ عدد سكانها نحو 2،5 مليون نسمة، لافتا إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتطوير بمستشفيى السنطة المركزى وطنطا العام، مؤكدا أن بدء العمل بهما سيحدث تغيير ونقلة نوعية فى الخريطة الصحية بمحافظة الغربية.
وأوضح الوزير أن الطفرة التى يشهدها القطاع الصحى بمحافظة الغربية من أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاءات جديدة، سيساعد فى تخفيف العبء عن كاهل المريض المصرى، من خلال توفير خدمات الصحية ذات كفاءة، فى مختلف التخصصات.
ولفت الوزير إلى أهمية التنسيق والتكامل بين كافة قطاعات المنظومة الصحية فى مصر، بما يضمن استمرار الارتقاء بالمنظومة، مثمنا مجهودات القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الصحة على أدائهم المتميز وحرصهم على رضاء المرضى من خلال الارتقاء بالمنظومة الصحية.
ومن جانبه، وجه الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لحرصه الدائم على المتابعة الميدانية لسير العمل بكل المحافظات، ولاهتمامه بالمنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بمحافظة الغربية.
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