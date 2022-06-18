انت الان تتابع خبر بشرى لـ500 ألف موظف – الإعلان عن الفئات المستحقين لـ”ترقيات يوليو 2022″ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 كافة الشروط والتفاصيل المتعلقة بعملية الترقيات لننصف مليون موظف داخل القطاع الحكومي داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه سوف يتم الترقية الجديدة للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة مع بداية شهر يوليو القادم 2022، موضحاً أنه يمكن للموظفين معرفة هل سيتم تطبيق الترقية عليهم أو لا عن طريق الموقع الإلكتروني الذي سوف يتم إطاقه يوم 23 يونيو الجاري.

ونص القانون علي الشروط التي يتم من خلال ترقية العاملين في الجهاز الحكومي والتي تتمثل في:

1- تكون الترقية للموظفين الذي اتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

2- الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى.

كما حدد قانون الخدمة المدنية شروط الترقية للموظفين المتواجدين في الوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) وهي :

1- بيانات تقويم الأداء، وحصولهم على درجة الامتياز

2- هناك وظائف يكون الترقية بالاختيار والعبض الأخر يكون بالأقدمية

3- إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة.

الممنوعين من ترقيات يوليو 2022:

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أنه تتجمد الترقيات للموظفين الذي سبق وتم توقيع أي عقوبات عليهم ، قبل محو الجزاء الموقع عليهم.