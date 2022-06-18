انت الان تتابع خبر بالرابط – وزارة التموين تعلن عن بدء قبول تظلمات المواطنين المحذوفين من البطاقات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التموين التجارة الداخلية، عن فتح باب التقدم بالتظلمات أمام المواطنين المحذوفين من البطاقات التموينية مشيراً أنه التقديم سوف يكون متاحا أمام كافة المواطنين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزارة التموين، أن يمكن لأي مواطن التوجه إلي مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية ومراكز الخدمة المطورة في أي وقت لتقديم تظلمه، مشددة على أن جميع هناك بعض تظلمات التموين لن يتم قبولها والتي أهمها أن يكون الموطن يمتلك سيارة حديثة يقودها أو يقوم بتشغيلها في أحد التطبقات الجديدة الخاصة بعمل السيارت مثل أوبر أو كريم أو سوفيل أو أي من الشركات الخاصة للنقل.

وطالبت الوزارة أن المواطن الذي قام ببيع السيارة بتوكيل عام ولم يتم نقل الملكية، إحضار ما يفيد بيع السيارة من إدارة المرور التابعين لها، وتقديمه لمكتب التموين وسيتم رفعه إلى المديرية، وسوف يتم بعدها إعادة الصرف له إذا كان قد تم حذفه بالفعل.

وأشارت الوزارة، أن عملية قبول التظلمات لفترة زمنية محددة حتي يتمكن المواطنين من تقديم التظلمات الخاصة بهم.

رابط التقديم لتظلمات التموين للمحذوفين من البطاقات التموينية:

حددت التموين الرابط الذي يمكن من خلاله تقديم تظلمات التموين للمحذوفين من البطاقات التموينية وهو https://tamwin.com.eg/