فرصة ذهبية لطلاب الشهادة الاعدادية – قدم مدارس مبارك كول وأضمن وظيفة بعد التخرج

انت الان تتابع خبر فرصة ذهبية لطلاب الشهادة الاعدادية – قدم مدارس مبارك كول وأضمن وظيفة بعد التخر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن عدد كثير من المحافطين داخل جمهورية مصر العربية عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2022، والخاصة بانتقال الطلاب إلي المرحلة الثانوية سواء العام أو الصناعي أو التجاري أو الفني.

وفي هذا السياق قام العديد من طلاب الشهادة الإعدادية في الأيام الماضية بالبحث عن مدارس مبارك كول التي باتت تصبح باسم ” التعليم المزدوج ” والتي تعمل علي توفير فرص عمل للطلاب الخريجين منها.

في هذا التقرير سوف نكشف كافة التفاصيل المتعلقة بـمدراس مبارك كول أو التعليم المزدوج:

مدارس مبارك كول

1- تم إنشاء هذه المدارس بعد توقيع اتفاقية مع ألمانيا قبل سنوات أيام الرئيس الأسبق والراحل محمد حسني مبارك، حيث يقوم الطلاب بالدارسة النظرية بالاضافة إلي الدراسة العملية في أحد المصانع وهو مطابق للنظام المتبع في ألمانيا

2- يصبح طالب مدارس مبارك كول مؤهل لسوق العمل، حيث تقوم هذه المدارس بتوفير فرص عمل للطلاب نبسة 100%.

3- تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الحكومية والخاصة

تسيق مدارس مبارك كول 2022 :

سوف يتم الإعلان عن تنسيقها الأسبوع المقبل والذي يتوقف على التخصصات المتاحة بكل مدرسة والكثافة الطلابية لكل فصل.